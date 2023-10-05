مصر تنشئ شركة ضخمة في السعودية

أعلنت وزارة النقل الموافقة على إنشاء مقر لشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري بالمملكة العربية السعودية بعد أن حصلت الشركة على عقود تنفيذ مشروعات بنية تحتية.

وترأس وزير النقل كامل الوزير، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة، وأكد ضرورة التوسع في الدخول في أنشطة أخرى بخلاف الطرق والكباري، كما أكد ضرورة الدخول في تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى بمصر، والتوسع خارجيا خاصة في إفريقيا والدول العربية.

وتعتبر القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، شركة حكومية تعمل في مجال إنشاء الطرق والكباري والمطارات والسكك الحديدية والإنشاءات، ويتبعها 4 شركات تم تأسيسهم عام 1963، وفق موقعها الرسمي.

استخدام المعدات الحديثة

وأكد كامل الوزير وزير النقل، أن القيادة السياسية وجهت بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة وخاصة معدات إعادة تدوير طبقات الرصف؛ لاسيما في أعمال رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات لأهميتها في استخدام ناتج كشط أو إزالة الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وسرعة إنجاز الأعمال .

وشدد الوزير على ضرورة التأهيل والتدريب المستمر للمهندسين والفنيين و الصيانة الدائمة والمستمرة للمعدات والأجهزة الحالية بالشركة القابضة والشركات الأربع التابعة لها لضمان جاهزيتها دوماً وكذلك التدعيم المستمر للشركات بأحدث المعدات والأجهزة.