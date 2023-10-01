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خبير: مصر تعمل بجد على تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل والبنية التحتية

صدى البلد

أكد المهندس أحمد حسن خليل، الخبير في مجال النقل الذكي والتخطيط العمراني، أن أبرز المشروعات التي نفذتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة هي إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن هناك دراسة أجريت في عام 2005 تشير إلى ضرورة نقل المقر الإداري من منطقة التحرير قبل عام 2010، نظرًا للآثار السلبية المحتملة على الدولة نتيجة استمرار وجود المقر الحالي.

وأكد حسن خليل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي على قناة صدى البلد، أن الدراسة السابقة أوصت بإقامة حي حكومي جديد بدلاً من المقر الحالي في منطقة التحرير، مشيرا إلى أن تلك القرارات السابقة كانت مهمة لتحسين سرعة النقل والحركة في المدينة وتخفيف الازدحامات المرورية، وأشار إلى أن تنفيذ مثل هذه المشروعات يتطلب توفير تمويل كبير.

وأوضح حسن خليل أن مصر تعمل بجد على تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن الدولة رفعت نسبة المناطق المعمورة من 7% إلى 14%. لافتا إلى أن هناك استثمارات كبيرة تتم في مشروعات النقل والقطارات، بما في ذلك مشروعات القطارات الكهربائية والمونوريل.

وأخيرًا، أكد أهمية مشروع المونوريل وأشار إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذه قريبًا، متابعا:"هذا المشروع سيوفر وسيلة نقل حديثة تربط مناطق متعددة في القاهرة وضواحيها، مما سيساهم في تحسين حركة المرور وتخفيف الازدحام المروري.

 

أحمد حسن خليل الازدحامات المرورية الإعلامية عزة مصطفى البنية التحتية التخطيط العمرانى

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