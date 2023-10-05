السلطات النمساوية تقرر هدم منزل هتلر |فيديو

‏منزل هتلر يتحول ركاما، النمسا تقرر هدم منزل هتلر الذي ولد فيه عام 1889، والهدف تقليل جاذبية المنزل وأهميته بالنسبة للنازيين الجدد واستبداله بمبنى جديد لا علاقة له بالزعيم النازي، وذلك حسبما أذاعت فضائية العربية.

‏وتابع وزير الداخلية النمساوي أن إعادة التصميم المعماري الشامل أمر ضروري لمنع التعرف على المبنى ورمزيته بشكل دائم.

‏وأضاف التقرير أن المنزل لن يتبقى منه شيء باستثناء أساسه وسوف يتحول إلى مركز للشرطة وفرع لأكاديمية أمنية بحلول عام 2026، وهذا المشروع سبقته مفاوضات طويلة مع مالك المنزل الذي رفض بيعه لكن أعلى محكمة في النمسا أعطت الحكومة حق مصادرة المبنى عام 2017.