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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من الإمارات بعد استضافة المغرب لـ كأس العالم 2030

المغرب وكأس العالم
المغرب وكأس العالم

علق أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، اليوم الخميس، على استضافة المغرب ومعها إسبانيا والبرتغال لفاعليات كأس العالم لكرة القدم للرجال عام 2030.

وقال قرقاش في تغريدة عبر منصة إكس: "نبارك للمملكة المغربية الشقيقة قيادة وشعباً الفوز بالاستضافة المشتركة لكأس العالم لكرة القدم 2030".

وأضاف المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات: "كلنا ثقة بقدرات المغرب وإمكانياته التنظيمية والكروية وتسجيل إنجاز عربي جديد في المونديال".

واختتم قرقاش تغريدته قائلا: "تمنياتنا بالتوفيق للمملكة العربية السعودية الشقيقة في مشوار الترشح لاستضافة مونديال 2034".

https://x.com/AnwarGargash/status/1709831591965479077?s=20

وأعلن الملك محمد السادس ملك المغرب، فوز بلاده بشرف تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030.

ونشر الديوان الملكي المغربي بيانًا عن الملك محمد السادس، قال خلاله: "اللجنة التنفيذية للفيفا قررت بالإجماع اختيار ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال كمرشح وحيد لاستضافة كأس العالم لعام 2030 لكرة القدم".

وأضاف البيان، أن القرار من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم يعتبر إشادة واعترافًا بالمكانة المرموقة للمغرب بين الأمم الكبيرة.

وستصبح المغرب ثاني دولة عربية تنظم المونديال بعد قطر التي استضافت كأس العالم 2022.

رسميا.. مونديال 2030 في ضيافة المغرب وإسبانيا والبرتغال|فيديو

أول تعليق من ملك المغرب بعد الفوز باستضافة كأس العالم 2030

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