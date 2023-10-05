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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تدريبات استشفائية لثنائي الزمالك بعد مشاركتهما مع فريق الشباب أمام فاركو

صدى البلد

خاض أحمد عبد الرحيم "ايشو" ومحمد صلاح، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية واستشفائية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم، الخميس، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك في ظل مشاركة الثنائي مع فريق الشباب مواليد 2003 بالأمس أمام فاركو في الجولة السادسة لمسابقة دوري الجمهورية، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد.

و أدى "ايشو" و محمد صلاح بعض التدريبات التأهيلية و الاستشفائية داخل ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وبعدها استكمل الثنائي التدريبات داخل صالة الجيمانيزيوم ولم يشاركا في باقي فقرات المران وفقا لقرار الجهاز الفني بقيادة أوسوريو منعا لتعرضهما للإرهاق.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته 
على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

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