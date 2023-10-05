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رئيس التحرير
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أخبار البلد

خلال تفقده مجمع السويس الطبي|السبكي: مصر تشهد طفرة تنموية في مجال الرعاية الصحية

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية

أكد أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أهمية اختيار أفضل العناصر من ذوي الكفاءة والخبرة للعمل في المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالسويس، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبرامج التدريبية الإلزامية والمتخصصة لتطوير قدرات الكوادر الصحية والإدارية، كما شدد على بذل كل الجهود لتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمنتفعين، وتعزيز الوعي بخدمات الرعاية الصحية داخل هيئة الرعاية.


جاء ذلك خلال تفقده التشغيل التجريبي لمجمع السويس الطبي بمحافظة السويس في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل والاستعداد للمرحلة الثانية، مشيرًا إلى أنه أكبر صرح طبي في إقليم القناة وسيقدم العديد من الخدمات الطبية والعلاجية عالية الجودة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة ومدن إقلبم القناة.


وتابع السبكي التجهيزات الطبية وغير الطبية للمنشآت الصحية إضافة إلى مراجعة توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية بالمنشآت، كما راجع عمليات الميكنة والتحول الرقمي للخدمات الصحية، لضمان العمل بأعلى سرعة وكفاءة ودقة وتحقيق أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالسويس.


وعقد الدكتور أحمد السبكي، اجتماعًا، مع قيادات ومدراء الإدارات المركزية والعامة بالهيئة، وقيادات فرع الهيئة بمحافظة السويس، لمتابعة آخر المستجدات وخطط تشغيل المنشآت الصحية المدرجة للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، مؤكدًا أهمية توحيد نظم تشغيل كافة فروع الهيئة ومنشآتها الصحية لإحداث التناغم المطلوب بين رئاسة الهيئة وفروعها بالمحافظات مما ينعكس على جودة الخدمة.


وأشار السبكي إلى أن عدد المواطنين المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس تخطى النصف مليون مواطن حتى الآن، والذي يمثل نسبة 65% من المواطنين المستهدف تسجيلهم في المحافظة، ولفت إلى أنه ترتكز المنظومة بالمحافظة على 33 منشأة صحية، منهم 6 مستشفيات، وهم، "المجمع الطبي بالسويس، مستشفى السويس للجراحات الدقيقة، مركز الأورام بالسويس، مركز الكبد والجهاز الهضمي، مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية، مستشفى طوارئ العين السخنة"، إضافة إلى 27 مركزاً ووحدة طب أسرة.


وأكد السبكي أن منظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس ستحدث طفرة نوعية وغير مسبوقة في الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لأهالي المحافظة، ومؤكدًا أن مصر تشهد طفرة تنموية في مجال الرعاية الصحية من خلال تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين بمعايير عالمية، ومشيرًا إلى أن المنظومة تعد ركيزة أساسية للإصلاح الصحي الشامل في مصر.. مشددا على حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على مباشرة دورها الاستراتيجي في توفير رعاية صحية شاملة ومستدامة للمواطنين بمحافظات التأمين الصحي الشامل.


جدير بالذكر أن "السويس" سادس وآخر محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، حيث تشمل المرحلة الأولى 6 محافظات وهي "بورسعيد" والتي انطلقت بها المنظومة في عام 2019، و"الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء" والتي انطلقت بهم المنظومة في 16 فبراير 2021، و"أسوان، السويس" والتي انطلقت بهما في 26 نوفمبر 2022.

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