تدريبات قوية لرباعي حراسة مرمى الزمالك استعدادا لمواجهة البنك الأهلى

أدى رباعي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد عواد و محمد صبحي و عبدالرحمن نفاد و معاذ علاء، فقرة تدريبات قوية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

وقام الحراس بأداء بعض الجوانب الفنية الخاصة تحت قيادة محمد عبد المنصف مدرب الحراس .

وحرص عبدالمنصف على منح الحراس تعليمات متواصلة أثناء أداء الفقرة التدريبية وطالبهم بمواصلة التركيز والعمل بكل جدية وقوة.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي ، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.