أوسوريو يعقد محاضرة فنية مع لاعبى الزمالك استعدادا لمواجهة البنك الأهلى

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية مع اللاعبين داخل أرضية ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشرح أوسوريو للاعبين العديد من الأمور الخططية و المواقف التكتيكية الخاصة بخطة اللعب استعدادا للمواجهة المقبلة.

عقب ذلك خاض لاعبو الفريق فقرة خططية ثم تقسيمة فنية قوية تم خلالها مشاركة جميع اللاعبين من خلال تقسيمهم لثلاث فرق .

ويواصل فريق الزمالك تدريباته

على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي ، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.