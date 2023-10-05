تدريبات إضافية لخماسى الزمالك استعدادا لمواجهة البنك الأهلى

خاض خماسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حسام عبد المجيد و محمد طارق و حاتم سكر و ناصر منسي و سامسون أكينيولا، تدريبات إضافية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

وأدى الخماسي مجموعة من التدريبات الخططية الخاصة تحت قيادة أحمد مجدي المدرب المساعد للفريق، بعد الانتهاء من المران الرئيسي.

يأتي ذلك ضمن البرنامج الموضوع للاعبين وينفذ على مراحل لتجهيز الجميع بالشكل الأمثل للمباريات .

و قام أوسوريو المدير الفني و مدحت عبد الهادي المدرب العام بمتابعة الفقرة الخاصة بهولاء اللاعبين.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي ، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.