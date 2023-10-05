عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا فيضان الهند إلى 14 شخصا وفقدان 102 آخرين

صدى البلد

أفادت السلطات الهندية، اليوم الخميس، بإرتفاع عدد قتلى الفيضان لـ 14 شخصا على الأقل و 102 آخرون مفقودون بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في فيضان ضفاف بحيرة جليدية في منطقة الهيمالايا شمال شرقي الهند، فيما يواجه عمال الإنقاذ صعوبات بسبب الجسور التي جرفتها المياه والأنهار سريعة التدفق.

وفاضت بحيرة لوناك في ولاية سيكيم على ضفافها يوم الأربعاء مما تسبب في فيضانات كبيرة قالت السلطات إنها أثرت على حياة 22 ألف شخص، وهذا هو أحدث حدث مناخي مميت في جبال جنوب آسيا يُنسب إليه تغير المناخ، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وقال متحدث باسم الدفاع أن عمليات البحث تجري في ظل هطول أمطار متواصلة وتدفق سريع للمياه في نهر تيستا وجرف الطرق والجسور في العديد من الأماكن.

وحتى وقت مبكر من الخميس، قالت وكالة إدارة الكوارث الحكومية إن 26 شخصا أصيبوا و102 في عداد المفقودين، 22 منهم من أفراد الجيش. تم جرف أحد عشر جسرا.

وأظهرت لقطات فيديو بثتها وكالة أنباء أني أن مياه الفيضانات تتدفق إلى مناطق سكنية حيث انهارت عدة منازل ولحقت أضرار بقواعد للجيش ومنشآت أخرى وغمرت المياه المركبات.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن ما يقرب من ثلثي البحيرة قد تم تجفيفها.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من حدوث انهيارات أرضية وتعطيل الرحلات الجوية، حيث من المتوقع هطول المزيد من الأمطار خلال اليومين المقبلين في أجزاء من ولاية سيكيم والولايات المجاورة. تم قطع سيكيم عن سيليجوري في ولاية البنغال الغربية حيث انهار الطريق السريع الرئيسي.

وقال جي تي دونجل عضو المجلس التشريعي لولاية سيكيم لرويترز إن البنزين والديزل أصبحا نادرين بالفعل في جانجتوك عاصمة الولاية لكن الغذاء متاح بسهولة.

وأسقطت عاصفة رعدية كميات كبيرة من الأمطار خلال فترة قصيرة على بحيرة لوناك الجليدية يوم الأربعاء، مما أدى إلى فيضانات مفاجئة في وادي تيستا، على بعد حوالي 150 كيلومترا شمالي جانجتوك بالقرب من الحدود مع الصين.

وذكر تقرير صادر عن الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في الهند عام 2020 أن البحيرات الجليدية تنمو وتشكل خطرًا كبيرًا محتملاً على البنية التحتية والحياة حيث أن الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا في مرحلة التراجع بسبب تغير المناخ.

وقال بيما جيامتشو، المدير العام للوكالة: "هذا هو الأحدث في سلسلة من الفيضانات القاتلة التي اجتاحت منطقة هندو كوش في الهيمالايا خلال هذه الرياح الموسمية، مما جعل حقيقة الضعف الشديد لهذه المنطقة أمام تغير المناخ حية بشكل واضح للغاية".

وتعرضت مناطق جبلية أخرى في الهند، وكذلك أجزاء من باكستان ونيبال المجاورتين، لأمطار غزيرة وفيضانات وانهيارات أرضية في الأشهر الأخيرة، مما أسفر عن مقتل العشرات.

وحذر مقال كتبه علماء المركز الوطني للاستشعار عن بعد في الهند قبل عقد من الزمن من أن فرص انفجار البحيرة على ضفافها مرتفعة جداً بنسبة 42٪.

الأمطار الغزيرة استشعار التراجع الهيمالايا السلطات الهندية الرحلات الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب بلاغ النائب العام بسبب بدلات "الصحفيين"| موقف أحمد طنطاوي من الترشح.. ومصادر: خالف مبادئ الشرف والأمانة

أمطار شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 9 محافظات منها القاهرة

تفاصيل مشادة حسين الشحات ومدرب الأهلي.. هل هناك عقوبة؟

خناقة بين حسين الشحات ومدرب الأهلي في مباراة إنبي .. وبيبو يتدخل

سيول شديدة في مطروح وإجراءات عاجلة لتفادي تداعياتها

رفض عرض الأهلي.. تفاصيل مثيرة بمفاوضات الزمالك لتجديد عقد أحمد فتوح

تراجع أسعار 9 سلع أساسية خلال أيام.. مفاجأة سارة

حذر منه العالم الهولندي.. زلزال قوي يضرب اليابان ومخاوف من تسونامي

ترشيحاتنا

سيول وتقلبات جوية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

فيفا يعلن انطلاق كأس العالم لكرة الصالات للسيدات في 2025

رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة احتفالات أكتوبر

تغيرات في الأحوال الجوية.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان هذه المحافظات

الأرصاد تطمئن المواطنين: أمطار مطروح هبطت في مخرات السيول دون الإضرار بالمنشآت

ارتفاع عدد ضحايا فيضان الهند إلى 14 شخصا وفقدان 102 آخرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الناس بتسأل.. ايه اللي حصل بين نجم الأهلي والجمهور بعد مباراة إنبي؟

المياه غمرت المنازل والسيارات غرقت.. ماذا يحدث في مرسى مطروح ؟

ثعبان يتسبب في ذعر للركاب وتوقف قطار بالهند.. ماذا حدث؟

أخيرًا كشف عنها| نجم الأهلي يتحدث عن مفاوضات الزمالك معه .. ماذا قال ؟

فيديو

مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه بتصويت تاريخي .. ما القصة؟| فيديوجراف

حروق جلدية.. عيوب جديدة تظهر في iphone 15 pro

ضحايا إعصار درنة|فنانة شهيرة تعلن وفاة 7 من أفراد أسرتها في ليبيا.. فيديوجراف

خطيرة وتسبب الشلل لمدة 10 ثوانٍ.. ما هي حلوى الموت الأسود ؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ