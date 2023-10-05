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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة احتفالات أكتوبر

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

يتقدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والسادة النواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بالجامعة بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وقيادات القوات المسلحة وأبطال حرب أكتوبر بمناسبة الذكرى الجليلة  لمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة، وبمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى للنصر.

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وأكَّد رئيس جامعة حلوان على أن مصر والقوات المسلحة تحتفل هذا العام بالذكرى الخمسين على انتصارات حرب السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣، تلك الحرب الذي قاتل المصريون ودفعوا أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن وهي سيناء،الأرض المقدسة التي شهدت عبور الأنبياء وتميزت بقدسيتها. فهي الأرض المباركة والبقعة الغالية على قلب كل مصري.

 

وأضاف الدكتور "قنديل" ان السادس من أكتوبر يمثل يومًا تاريخيًا في مصر، فلم يكن مجرد معركةٍ عسكريةٍ خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقةٍ، بل لم تقتصر آثارها على المدة الزمنية للحرب، وإنما امتدت لتنشر أشعة الأمل في كل ربوع مصر.


حيث تم استعادة الأرض وتحقيق النصر بفضل إرادة الشعب وشجاعة القوات المسلحة، والتي تعتبر درع وسيف الوطن، وفي هذا اليوم، قام الجيش المصري العظيم بكتابة ملحمة العزة والكرامة بدماء الشهداء، وهم مصدر فخر واعتزاز لكل مصري ومصرية.

 

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