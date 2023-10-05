أرخص موبايل Oppo في مصر يستهدف فئة الشباب

أطلقت شركة Oppo في عام 2021 هاتفها الذكي Oppo A16K في السوق المصري، والذي يستهدف فئة الشباب من المستخدمين.

ويتميز الهاتف بشاشة كبيرة وبطارية قوية وكاميرا أساسية بدقة 13 ميجابكسل.

شاشة كبيرة وبطارية قوية

يأتي Oppo A16K بشاشة IPS LCD مقاس 6.52 بوصة بدقة HD+ (720 × 1600 بكسل) ومعدل تحديث 60 هرتز. كما يحتوي الهاتف على بطارية كبيرة بسعة 4230 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط.

كاميرا أساسية بدقة 13 ميجابكسل

يتميز Oppo A16K بكاميرا أساسية بدقة 13 ميجابكسل في الخلف، والتي يمكنها التقاط صور ومقاطع فيديو بجودة جيدة في ظروف الإضاءة المختلفة. كما يحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل في المقدمة.

سعر مناسب

يتوفر Oppo A16K في السوق المصري بسعر 4099 جنيه مصري، مما يجعله خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي اقتصادي.

رأي الخبراء

أشاد الخبراء بشاشة Oppo A16K الكبيرة وبطاريته القوية وكاميرته الأساسية بدقة جيدة. كما أشاروا إلى أن الهاتف يوفر قيمة جيدة مقابل السعر.

لذلك يعد Oppo A16K خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي اقتصادي يتميز بشاشة كبيرة وبطارية قوية وكاميرا أساسية بدقة جيدة.