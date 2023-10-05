عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص موبايل Oppo في مصر يستهدف فئة الشباب

أرخص موبايل Oppo
أرخص موبايل Oppo في مصر يستهدف فئة الشباب

أطلقت شركة Oppo في عام 2021 هاتفها الذكي Oppo A16K في السوق المصري، والذي يستهدف فئة الشباب من المستخدمين.

 

 ويتميز الهاتف بشاشة كبيرة وبطارية قوية وكاميرا أساسية بدقة 13 ميجابكسل.

 

شاشة كبيرة وبطارية قوية

 

يأتي Oppo A16K بشاشة IPS LCD مقاس 6.52 بوصة بدقة HD+ (720 × 1600 بكسل) ومعدل تحديث 60 هرتز. كما يحتوي الهاتف على بطارية كبيرة بسعة 4230 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط.

 

كاميرا أساسية بدقة 13 ميجابكسل

 

يتميز Oppo A16K بكاميرا أساسية بدقة 13 ميجابكسل في الخلف، والتي يمكنها التقاط صور ومقاطع فيديو بجودة جيدة في ظروف الإضاءة المختلفة. كما يحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل في المقدمة.

 

سعر مناسب

 

يتوفر Oppo A16K في السوق المصري بسعر 4099 جنيه مصري، مما يجعله خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي اقتصادي.

 

رأي الخبراء

 

أشاد الخبراء بشاشة Oppo A16K الكبيرة وبطاريته القوية وكاميرته الأساسية بدقة جيدة. كما أشاروا إلى أن الهاتف يوفر قيمة جيدة مقابل السعر.

لذلك يعد Oppo A16K خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي اقتصادي يتميز بشاشة كبيرة وبطارية قوية وكاميرا أساسية بدقة جيدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب بلاغ النائب العام بسبب بدلات "الصحفيين"| موقف أحمد طنطاوي من الترشح.. ومصادر: خالف مبادئ الشرف والأمانة

أمطار شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 9 محافظات منها القاهرة

تفاصيل مشادة حسين الشحات ومدرب الأهلي.. هل هناك عقوبة؟

خناقة بين حسين الشحات ومدرب الأهلي في مباراة إنبي .. وبيبو يتدخل

سيول شديدة في مطروح وإجراءات عاجلة لتفادي تداعياتها

رفض عرض الأهلي.. تفاصيل مثيرة بمفاوضات الزمالك لتجديد عقد أحمد فتوح

منخفض جوي.. الأرصاد: تغيرات جديدة في الأحوال الجوية

تراجع أسعار 9 سلع أساسية خلال أيام.. مفاجأة سارة

موضوعات متعلقة

أخيرا.. Apple تصدر تحديت لحل مشكلة السخونة في iPhone| الطريقة هنا

هاتف رائد.. موبايل سامسونج S23 جديد بنصف سعر iPhone 15

قاهر iPhone 15..جوجل تطلق هاتف Pixel 8 Pro بسعر أرخص

أرخص موبايل سامسونج لأصحاب الميزانية المحدودة

iPhone 15 يسبب حروقا جلدية في الفخذ والأصابع لمستخدميه| صور

أحدث ميزة في إنستجرام تمنع المتطفلين من قراءة الـ Chat الخاص بك

انخفاض حاد في معاملات العملات الرقمية بشرق آسيا

لعشاق النوكيا.. موبايل جديد بسعر لن تتخيله

ترشيحاتنا

بعد سيول مطروح.. الري تصدر بيانا هاما وتعلن توقف الأمطار حاليا

أمينة عاطف: «سيدات يد الأهلي» يسير بخطوات ثابتة للتتويج باللقب الإفريقي

محافظ الإسكندرية يتابع تداعيات موجة الطقس السيئ.. تفاصيل

ابتعدوا عن أكشاك الكهرباء والأعمدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بعد سيول مطروح

50 عاما على النصر|أهم العمليات العسكرية ضد إسرائيل من 67 لـ الاستنزاف

بعد محاصرة السيول للمنازل.. تحذير عاجل من محافظة مطروح للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الناس بتسأل.. ايه اللي حصل بين نجم الأهلي والجمهور بعد مباراة إنبي؟

المياه غمرت المنازل والسيارات غرقت.. ماذا يحدث في مرسى مطروح ؟

ثعبان يتسبب في ذعر للركاب وتوقف قطار بالهند.. ماذا حدث؟

أخيرًا كشف عنها| نجم الأهلي يتحدث عن مفاوضات الزمالك معه .. ماذا قال ؟

فيديو

من الطب إلى الوصيفة الثالثة|أول متسابقة محجبة في تاريخ مسابقة ملكات الجمال 2023

مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه بتصويت تاريخي .. ما القصة؟| فيديوجراف

حروق جلدية.. عيوب جديدة تظهر في iphone 15 pro

ضحايا إعصار درنة|فنانة شهيرة تعلن وفاة 7 من أفراد أسرتها في ليبيا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ