رئيس جامعة المنصورة يشارك بالاحتفال بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر

شارك الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، في الاحتفال بمرور خمسين عاما علي انتصارات اكتوبر المجيدة عام ١٩٧٣.

و قام الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية بوضع إكليل من الزهور علي النصب التذكاري للجندي المجهول، بحضور العميد أحمد السويدى المستشار العسكرى، اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، و القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأكد خاطر أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل خالدة في الأذهان لتعبر عن انتصار الإرادة المصرية وتمسكها بتحرير كل شبر من أرض سيناء.

وقال تلك الذكرى الغالية على قلوب جميع المصريين، والتي غيرت مسار التاريخ وجسدت عظمة شعب مصر وعقيدة قواته المسلحة وستظل مبعثاً للفخر، ورمزًاً للعزة والكرامة؛ لبطولات سطر فيها رجال القوات المسلحة المصرية، والشعب المصري العظيم ملحمة العبور والنصر.

وأكد أن هذا اليوم والذي انطلقت فيه القوات المصرية الباسلة لترفع علم الوطن فوق سيناء وتسترد الأرض بأرواح الشهداء ودماء الأبطال لتعيد للوطن كبريائه وكرامته سيظل يوماً خالداً في ذاكرة الوطن تحتفل به أجيالنا جيلاً بعد جيل.

ونوه بأن العسكرية المصرية سجلت نموذجاً يحتذى به حيث قهرت العدو الإسرائيلي وحطمت أسطورته ليثبت الجندي المصري أنه خير أجناد الأرض وله تاريخ حافل وطويل ضد الغزاه ورد المعتدين دفاعاً عن أرض مصر.

وقدم رئيس الجامعة تحية إعزاز وتقدير لشعب مصر و لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الذكية لتحيا مصر في عزة وكرامة كما قدم الشكر وتقدير لرجال القوات المسلحة في كل المواقع الخدمية والإنشائية فهم جنباً إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية في تنفيذ خطط ومشروعات الدولة المصرية للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

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