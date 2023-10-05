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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد تسريح 21 ألفا .. ميتا تخطط لطرد 600 موظف آخرين

ميتا
ميتا

تواجه شركة ميتا الرائدة الأم لمجتع الميتافيرس بعض العقبات في طريقها لتحقيق رؤيتها. تخطط الشركة لتسريح موظفين من قسم Reality Labs، الذي يركز على إنشاء رقائق مخصصة لأجهزة AR/VR، وفقًا لمصادر داخلية. تأتي هذه الأخبار وسط مخاوف بشأن قدرة ميتا على تطوير رقائق مخصصة تنافسية وتضع علامات استفهام حول تعاونها مع مزودين خارجيين مثل كوالكوم.

تضم وحدة الرقائق المخصصة في ميتا حوالي 600 موظف. علم الموظفون بالتسريح من خلال منتدى المناقشة الداخلي لشركة ميتا ، الذي أشار إلى أنه سيتم إخطارهم بوضعهم بحلول صباح يوم الأربعاء. في حين أن متحدثًا باسم ميتا ظل صامتًا بشأن هذه القضية، فإن هذه الخطوة يمكن أن تعيق هدف الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج لإعادة تعريف الطريقة التي نتفاعل بها مع التكنولوجيا من خلال الواقع المعزز والافتراضي. توظف وحدة الرقائق المخصصة، المعروفة باسم Facebook Agile Silicon Team (FAST)، حوالي 600 شخص وتهدف إلى جعل أجهزة ميتا تبرز في سوق AR/VR المتنامي.

قد تكون أخبار التسريح علامة على مشكلات أكبر في شركة Meta Platforms. لقد قامت الشركة بالفعل بتسريح حوالي 21000 موظف منذ نوفمبر الماضي، وذلك في المقام الأول لاسترضاء المستثمرين القلقين بشأن انخفاض نمو الإيرادات وارتفاع تكاليف التشغيل. قد يكون هذا التسريح خطوة أخرى لخفض التكاليف، خاصة وأن Reality Labs كانت تخسر المال. كما أنها تثير تساؤلات حول التزام ميتا بالابتكار الداخلي، خاصة وأن الشركة لجأت إلى صانع الرقائق الخارجي كوالكوم لأجهزتها التي يتم تسويقها حاليًا.

على الرغم من هذه الانتكاسات، فإن ميتا لا ترفع قدمها عن الدواسة في مسيرتها نحو الميتافيرس. لا تزال الشركة تعمل على منتجات جديدة مثل نظارات الواقع المعزز الأقل حجمًا والساعات الذكية، والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها العام المقبل، وإن لم يكن للإصدار الاستهلاكي الجماهيري في البداية.

ميتا الميتافيرس كوالكوم الرقائق Reality Labs Facebook مارك زوكربيرج

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