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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الوطنية للانتخابات: يتم فحص أوراق المرشحين من قبل لجنة الجهاز التنفيذي

المستشار احمد بنداري
المستشار احمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن ‏طالب الترشح يتقدم وبصحبته المستندات والأوراق المطلوبة هو أو وكيله ويتم فحصها من قبل اللجنة المنعقدة من الجهاز التنفيذي، أو مراجعة التزكيات وفقا للأمانة العامة المتعلقة بمجلس النواب.

وتابع  مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية، أنها إذا كانت تأيدات يتم مراجعتها على "الاسكانر" للتأكد من صحتها وعدم تكرارها وأنها صادرة بالعدد الكافي وفقا لكل محافظة ووفقا للقواعد المنصوص عليها في القانون.

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‏وأضاف أن ترتيب المرشح في ورقة الاقتراع يكون حسب أسبقية تقدمه للترشح، والرموز أيضا يكون له الأولوية في الاختيار من قائمة الرموز الخاصة حسب أسبقية تقدمه.

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