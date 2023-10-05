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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيتوريا : مواجهتا زامبيا والجزائر مهمتان .. واستفدنا من ودية تونس

روي فيتوريا ومحمد
روي فيتوريا ومحمد صلاح

أكد روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني ، أن مباراتي زامبيا والجزائر على مستوى جيد جدا، وهو أمر كان يسعى له جهاز منتخب مصر في الفترة الأخيرة، وأشار فيتوريا إلى أن المعسكر المقبل يضم 13 لاعبا لم يتواجدوا في آخر مباراة خاضها المنتخب أمام تونس، و7 لاعبين لم يتواجدوا في المعسكر الماضي بأكمله.


وأضاف فيتوريا أن آخر معسكر كان على مستوى كبير من الأهمية ليس لمجرد وجود مباراة صعبة أمام منتخب بحجم تونس.

وعن تنويعه طرق اللعب في الفترة الأخيرة قال فيتوريا إنه غير طريقة اللعب بعد مرور 10 دقائق من لقاء تونس. 


وأوضح أنه اتفق مع اللاعبين قبل لقاء تونس على احتمالية تغيير طريقة اللعب خلال اللقاء، وهو ما نفذه اللاعبون بشكل جيد داخل الملعب، مؤكدا أن أي مدرب يكون لديه قلق من تغيير طريقة اللعب، لكن الأمور سارت بشكل جيد مع لاعبي منتخب مصر. 

 

قائمة لاعبي منتخب مصر المختارين لمعسكر شهر أكتوبر


أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر شهر أكتوبر الجاري والذى يتخلله وديتين أمام زامبيا و الجزائر يومي 12 و 16 أكتوبر الجاري بدولة الإمارات ،  في إطار الإعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ، وبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار و ضمت القائمة 25 لاعبًا هم :

 

محمد الشناوي 
محمد صبحي 
محمد أبو جبل 
محمد هاني 
عمر كمال 
محمد حمدي  
أحمد فتوح 
علي جبر 
ياسر إبراهيم 
محمد عبد المنعم 
أحمد سامي 
طارق حامد 
مروان عطية 
أحمد سيد زيزو 
إمام عاشور 
محمد النني 
محمود حماده 
حمدي فتحي 
محمد صلاح 
مصطفي فتحي 
عمر مرموش 
محمود تريزيجيه 
حسين الشحات 
مصطفي محمد 
مروان حمدي
 

فيتوريا الجزائر تونس مصر منتخب مصر

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