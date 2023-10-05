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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عروض خاصة لطلاب المدارس | مهرجان الفرحة يفتح أبوابه للجميع بالزمالك ..صور

صدى البلد

يشهد مهرجان الجبن المصرى "مهرجان الفرحة" الذى تم افتتاحه أمس بحديقة الحرية بالزمالك بحى غرب القاهرة ويستمر حتى الأحد القادم اقبالًا كثيفًا من المواطنين لشراء احتياجاتهم بتخفيضات كبيرة على كافة المنتجات تصل إلى ٥٠ % على العديد من المنتجات بمناسبة بدء العام الدراسى.

والمهرجان يقام تحت رعاية محافظة القاهرة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ومسئولى الغرف التجارية المصرية المختلفة، واتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية .
ويستهدف المؤتمر تطوير صناعة الجبن فى مصر ووضعها على المسار الصحيح الهادف إلى جعل الجبن المصرى بأنواعه المختلفة واحدًا من أهم المنتجات التى يمكن التوسع في تصديرها .


وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم الدعم الكامل لكافة المبادرات التى تستهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية .


ويشارك فى المهرجان عدد كبير من الشركات المصرية المتخصصة فى صناعة الجبن والألبان، كما يضم المهرجان منافذ لبيع منتجات العسل والبيض والتوابل .


ويشهد المهرجان توزيع جوائز عديدة للجماهير من بينها سبائك ذهبية وفضية، ومنتجات ألبان طبيعية وجبن، وعسل، وحلوى مصنوعة بالجبن واللبن، وقسائم شراء مجانى من الشركات العارضة.

 

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