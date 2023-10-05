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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البصل والأرز منها.. انخفاضات كبيرة بالأسعار بعد تدخل الحكومة

البصل
البصل

شهدت الأيام الماضية ارتفاعات كبير في أسعار بعض السلع، وعلى الفور تدخلت الحكومة من أجل ضبط الأسعار، وهناك انخفاض في أسعار البصل، والطماطم والأرز، وسلع أساسية كثيرة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه خلال مؤتمر حكاية وطن، رسالة هامة لـ وزير التموين قائلا :" الناس بتقول أنك مش مسيطر على الأسواق".

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السكر والأرز بـ 20 جنيها| مفاجأة بشأن الأسعار.. وقرار مرتقب لوزير التموين

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تراجع أسعار 9 سلع أساسية خلال أيام.. مفاجأة سارة

وخلال الساعات الأخيرة حدث انخفاض في أسعار كثيرة، ومن يوم الأحد المقبل سيكون هناك انخفاضات جديدة، وفي هذا التقرير نستعرض تقرير هام عن أسعار السلع.

وقد سجلت أسعار الخضروات والفاكهة ، اليوم الخميس 5-10- 2023، بـ سوق الجملة انخفاضات، حيث سجلت الطماطم  12.5  جنيهات للكيلو، والبصل بـ 18 جنيهًا للكيلو، والبطاطس 11.5 جنيهًا للكيلو، والباذنجان 3.5 جنيهات، والخيار 8  جنيهات، والكوسة 8  جنيهات، والفلفل الرومي 10 جنيهات، والملوخية 4 جنيهات، والبامية 33 جنيها.

كما عرضت قناة “العربية مصر” تقرير فيديو بعنوان: "ارتفاع الأسعار يدفع الحكومة لاتخاذ هذا الإجراء.. وتوقعات بتراجع 9 سلع أساسية خلال أيام".

وجاء في التقرير أن هناك حزمة إجراءات طارئة، ومبادرة حكومية، للحد من ارتفاع الأسعار، وأن الحكومة ستعلن ذلك خلال الأسبوع المقبل.

وكشف التقرير أنه بعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بنسب قياسية خلال الفترة الحالية، أصد مجلس الوزراء بيانا تحدث فيه عن مبادرة تشارك فيها الوزارات المعنية، والبنك المركزي والمصنعون والتجار، تهدف لخفض أسعار السلع الأساسية.

وجاء في التقرير، أن الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، هو من صرح بأن هناك 9 سلع سينخفض سعرها من يوم الأحد المقبل.

وأشارت القناة إلى أن الانخفاض في السلع الرئيسية سيكون بعد التنسيق مع الحكومة والتجار، وأن هذه السلع منها: "الزيت والسكر، والدقيق، ومنتجات الألبان، والأرز، والمكرونة، والفول".

 

الحكومة السيسي التموين وزير التموين البصل

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