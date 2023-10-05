تراجع أسعار 9 سلع أساسية خلال أيام.. مفاجأة سارة

عرضت قناة “العربية مصر” تقرير فيديو بعنوان: "ارتفاع الأسعار يدفع الحكومة لاتخاذ هذا الإجراء.. وتوقعات بتراجع 9 سلع أساسية خلال أيام".

وجاء في التقرير أن هناك حزمة إجراءات طارئة، ومبادرة حكومية، للحد من ارتفاع الأسعار، وأن الحكومة ستعلن ذلك خلال الأسبوع المقبل.

وكشف التقرير أنه بعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بنسب قياسية خلال الفترة الحالية، أصد مجلس الوزراء بيانا تحدث فيه عن مبادرة تشارك فيها الوزارات المعنية، والبنك المركزي والمصنعون والتجار، تهدف لخفض أسعار السلع الأساسية.

وجاء في التقرير، أن الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، هو من صرح بأن هناك 9 سلع سينخفض سعرها من يوم الأحد المقبل.

وأشارت القناة إلى أن الانخفاض في السلع الرئيسية سيكون بعد التنسيق مع الحكومة والتجار، وأن هذه السلع منها: "الزيت والسكر، والدقيق، ومنتجات الألبان، والأرز، والمكرونة، والفول".