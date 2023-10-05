نمبر وان.. كهربا يوجه رسالة لـ محمد عبد المنعم بعد الصعود لنهائي الكأس

وجه محمود كهربا رسالة ل محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،عبر حسابة بموقع انستجرام.

و نشر كهربا صورة للاعب محمد عبد المنعم و علق قائلا : نمبر وان.

وتأهل الأهلي إلى دور نهائى كأس مصر بعد ثلاثية أمام إنبي، في المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة في نصف نهائى كأس مصر.

وأحرز علي معلول الهدف الأول من علامة جزاء في الدقيقة 30 بعد عرقلة ديانج داخل منطقة الجزاء.

وأحرز موديست الهدف الثاني بعد تمريرة خاطئة من لاعبي إنبي لتصل للاعب الفرنسي الذى سدد الكرة بإتقان.

وعزز إمام عاشور النتيجة بعد توغل أكثر من رائع وسدد صاروخية سكنت الشباك.

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز.