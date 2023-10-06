عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الوفد يعلن تقديم عبد السند يمامة أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة..الأحد القادم

عبد السند يمامة رئيس
عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسى المحتمل

أعلن حزب الوفد قرار الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، المرشح الرئاسي المحتمل، تأجيل التقدم بأوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات إلى بعد غدا الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/٨ في الحادية عشرة صباحًا.

مرشح حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة

كان قد أعلن النائب الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام الوفد، المتحدث الرسمي والإعلامي باسم حملة رئيس الحزب، فى وقت سابق أنه تقرّر أن يتقدم مرشح حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، بأوراق ترشحه أمس الخميس إلى الهيئة الوطنية للانتخابات في تمام الساعة 11 صباحًا.

وأكد «الهضيبي» أن موكب رئيس الوفد سوف يتحرك من المقر الرئيسي للحزب في تمام الساعة العاشرة والنصف بمشاركة قيادات الحزب وأعضائه إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكان قد توجه صباح الثلاثاء الماضى الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي المحتمل إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لإجراء الكشف الطبي لانتخابات الرئاسة.

وقال الدكتور ياسر الهضيبى ، سكرتير عام حزب الوفد والمتحدث الرسمي لحزب الوفد إن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي المحتمل حصل على توقيع أكثر من ٢٠ عضوا من مجلس النواب من الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، تحديد أيام (1 و 2 و 3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و 11 و 12) من ذات الشهر.

الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد المرشح الرئاسى المحتمل حزب الوفد الهيئة الوطنية للانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«اشتري شبكتك بسرعة»|هزة تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة وعيار 21 مفاجأة

عقب اعتذاره | رجاء خاص من حسام عاشور لـ الخطيب

الحكومة تجهز مفاجأة لملايين المصريين خلال أيام|انخفاض أسعار السلع وأبرزها السكر والأرز

أمطار على هذه المحافظات|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة وتحذر من الشبورة

لأول مرة | حسام عاشور يكشف سر خلافه مع الأهلي "تفاصيل"

محمود المخبزي يكشف كواليس قطع علاقة الأهلي وبيراميدز

بأوامر أوسوريو |نجم بيراميدز يقترب من الزمالك

لهذا السبب | نجم الزمالك يفتح النار على أحمد فتوح

ترشيحاتنا

الدوما الروسي يكشف عن تطور جديد في معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

الإمارات تدين الاقتحامات المتكررة للمستوطنين على باحات الأقصى

أخبار السيارات| مقارنة بين مينى كانترى مان و بي إم دبليو 118 الهاتشباك 2024 ... هل المحرك الأصغر دائما الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود؟

متحدثا عن الشهداء.. وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة من التجمع الخامس

بايدن يأمر بطرد مباشر للمهاجرين غير الشرعيين

حاكم سيفاستوبول يعلن إحباط مسيريتن أوكرانيتين على القرم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

اللواء سعد عبد الهادي لـ "صدى البلد": حرب الاستنزاف كانت نقطة الانطلاق لحرب أكتوبر.. وخضنا معارك في رأس العش سيذكرها التاريخ بأحرف من نور

نشرة المرأة والصحة| تحذير من نوع شرابات يتسبب في بتر أصابع طفلك.. التشخيص الأخير للدكتور هاني الناظر بعد إصابته بخلايا سرطانية

يحميك من سرطان الثدي … فوائد خارقة لتناول صفار البيض

فيديو

أرض بلا جاذبية «كأنك في الفضاء».. ما حقيقة الفيديو المبهر ؟ «فيديوجراف»

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

ادعوا له بالشفاء.. تفاصيل مرض هاني الناظر ورسالة نجله| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ