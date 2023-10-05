حزب الغد يقيم مؤتمره الثاني لدعم ترشح الرئيس السيسي السبت القادم

يقيم حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس الحزب ورئيس مجلس القبائل المصرية والعربية السبت القادم مؤتمره الثانى لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية 2024 -2030.

يسبق المؤتمر وقفه تأييد شعبية للرئيس أمام المقر المركزى للحزب بشارع صبرى أبو علم بوسط القاهرة وحتى ميدان طلعت حرب، يشارك فى وقفة التأييد أعضاء وقيادات مجلس القبائل المصرية والعربية وقيادات وأعضاء الحزب.

تبدأ الوقفة فى تمام الثانية ظهر السبت القادم الموافق 7 أكتوبر، يليها المؤتمر الثانى والذى يقام بمقر حزب الغد المركزى، ويبدأ المؤتمر بالسلام الجمهورى، وبتكريم رئيس الغد بعض قيادات الجيش الذين شاركوا فى حرب أكتوبر 73 وبعض أسماء شهداء حرب أكتوبر بمناسبة اليوبيل الذهبى لذكرى الانتصار العظيم ذكرى مرور 50 عاما على الانتصار العظيم.

كما يكرم رئيس الغد بعض قيادات الشرطة من أعضاء حزب الغد وبعض شهداء الشرطة المصرية، بالدروع وشهادات التقدير والميداليات التذكارية، لتبدأ بعدها مباشرة فعاليات المؤتمر الثانى لدعم ترشح الرئيس السيسى يتحدث بالمؤتمر المهندس موسى مصطفى موسى ولفيف من قيادات القبائل وقيادات الحزب عن أهمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالنزول على رغبة المصريين والترشح لفترة رئاسية جديدة استكمالا للمرحلة الانتقالية لثورة 30 يونيه 2013 وقرار الرئيس بتحمل المسؤولية مجددا.