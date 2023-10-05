عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وكيل الأزهر يهنئ المعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم

صدى البلد

تقدم الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر بالتهنئة إلى المعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.

وقال الضويني عبر فيسبوك: أتقدَّم بخالص التهنئة إلى زملائي المعلمين والمعلمات؛ كل باسمِه وصفته، بمناسبة #اليوم_العالمي_للمعلم، وأنحني عرفانًا وتقديرًا واحترامًا لما يبذلونه من جهودٍ وتضحياتٍ في سبيل إعداد جيل مثقف متعلم قادرٍ على حمل لواء الأمة وبناء مستقبلها وتقدمها... شكرًا لكم.

وقدم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة، بذكرى انتصار اكتوبر المجيد،  قائلا:  بكلِّ مشاعر الفخر والعزِّ والانتصار أتقدَّم بخالص التَّهنئة لمصرنا العريقة قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة ذكرى انتصارات بأكتوبر المجيدة، الَّتي أكَّدت أنَّ مصر بجيشها وشعبها قادرةٌ على تحقيق ما تريد.

وقال وكيل الأزهر، إنَّ هذه الانتصارات الَّتي سجَّلتها قوَّاتنا الباسلة في حرب أكتوبر بدماء رجالها وشجاعتهم وإيمانهم ستظلُّ في صفحات التَّاريخ أيَّام فخرٍ وعزَّةٍ لكلِّ المصريِّين.

وتابع :وإنِّي وبهذه المناسبة العظيمة أحيِّي أبطال القوَّات المسلَّحة الَّذين سيظلُّون الدِّرع الواقية لبلادنا من أيِّ تهديدٍ يهدِّد أمنه واستقراره.

وتوجه إلى الله بخالص الدعاء أن يحفظ مصر عزيزةً أبيَّةً، وصان أرضها حرَّةً كريمةً، ووفَّق أهلها قيادةً وشعبًا إلى التَّقدُّم والرَّخاء.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور مفاجئ.. قرار عاجل من أحمد فتوح بشأن انتقاله لصفوف الأهلي

إصابة هاني الناظر بمرض خطير .. ومنشور مؤثر من نجله | شاهد

أمطار شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 9 محافظات منها القاهرة

الأهلي في 24 ساعة| كولر يطلب رحيل هذا اللاعب.. وصدام بين "الأحمر" ونجمه السابق

مفاجأة جديدة في أسعار الذهب اليوم الخميس | فيديو

دولة عربية تعلن حظر السحب النقدي والمعاملات بـ الدولار الأمريكي.. تفاصيل

انتهاء اليوم الأول من فتح باب الترشح لـ انتخابات الرئاسة 2024

الفيسبوك مقلوب بسببه.. قصة هاني الناظر مع المرض الخطير

ترشيحاتنا

رسالة شديدة اللهجة من الخارجية الإماراتية تخص إسرائيل.. تفاصيل

سنحقق أهدافنا.. بوتين يعلن خسائر كارثية لـ أوكرانيا منذ بدء الهجوم المضاد

طبيب الروشتة المجانية.. القصة الكامل لـ مرض هاني الناظر

30 شركة هندية كبرى تعتزم ضخ استثماراتها في مصر

لن يبقي العدو حيا.. بوتين يحدد سببين لاستخدام روسيا الأسلحة النووية

لماذا قبل الانتخابات الرئاسية 2024؟.. سبب تغيير تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة أنيقة.. بشرى تثير ضجة بظهورها عبر إنستجرام بفستان لافت | شاهد

الفيسبوك مقلوب بسببه.. قصة هاني الناظر مع المرض الخطير

طلب إحاطة في البرلمان.. كيف تفرق بين الزيت المغشوش والنقي

أولها فأر في الجو.. ضبط صينية تهرب حيوانات على متن طائرة فيتنامية|شاهد

فيديو

تأجيل الدراسة في مصر بسبب العاصفة إلياس .. اعرف الحقيقة

امسك أعصابك.. حسين الشحات يدخل في مشادة مع مدربه اثناء مباراته مع إنبي

الداخلية تساعد مواطنين فى مواجهة موجة الطقس السيئ بالإسكندرية ومطروح| شاهد

شاهد ماذا أحدثت سيول مطروح.. وما إجراءات الحكومة لتفادي مصير دانيال| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

اﻟﻤﺰﻳﺪ