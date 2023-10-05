وكيل الأزهر يهنئ المعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم

تقدم الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر بالتهنئة إلى المعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.

وقال الضويني عبر فيسبوك: أتقدَّم بخالص التهنئة إلى زملائي المعلمين والمعلمات؛ كل باسمِه وصفته، بمناسبة #اليوم_العالمي_للمعلم، وأنحني عرفانًا وتقديرًا واحترامًا لما يبذلونه من جهودٍ وتضحياتٍ في سبيل إعداد جيل مثقف متعلم قادرٍ على حمل لواء الأمة وبناء مستقبلها وتقدمها... شكرًا لكم.

وقدم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة، بذكرى انتصار اكتوبر المجيد، قائلا: بكلِّ مشاعر الفخر والعزِّ والانتصار أتقدَّم بخالص التَّهنئة لمصرنا العريقة قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة ذكرى انتصارات بأكتوبر المجيدة، الَّتي أكَّدت أنَّ مصر بجيشها وشعبها قادرةٌ على تحقيق ما تريد.

وقال وكيل الأزهر، إنَّ هذه الانتصارات الَّتي سجَّلتها قوَّاتنا الباسلة في حرب أكتوبر بدماء رجالها وشجاعتهم وإيمانهم ستظلُّ في صفحات التَّاريخ أيَّام فخرٍ وعزَّةٍ لكلِّ المصريِّين.

وتابع :وإنِّي وبهذه المناسبة العظيمة أحيِّي أبطال القوَّات المسلَّحة الَّذين سيظلُّون الدِّرع الواقية لبلادنا من أيِّ تهديدٍ يهدِّد أمنه واستقراره.

وتوجه إلى الله بخالص الدعاء أن يحفظ مصر عزيزةً أبيَّةً، وصان أرضها حرَّةً كريمةً، ووفَّق أهلها قيادةً وشعبًا إلى التَّقدُّم والرَّخاء.