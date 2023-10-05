الجامعة المصرية اليابانية تنظم أعمال المؤتمر العربي الثاني للملكية الفكرية ومكافحة القرصنة

تنظم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا المؤتمر العربي الثاني للملكية الفكرية ومكافحة القرصنة والغش التجاري فـي ظل الثورة الصناعية الرابعة، بعنوان "تجارب دولية وعربية" في 23 من شهر أكتوبر الحالي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية وجمعية الإمارات للملكية الفكرية.



وصرح رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور عمرو عدلي، بأن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على أبعاد جرائم القرصنة والغـش التجاري، ومظاهرها، وصورها، ومدى خطورتها على اقتصاديات الدول، والتعريف بآليات مكافحة تلك الجرائم، مـن خلال عرض التجارب العربية والدولية، وبيان الأجهزة المعنية بالمكافحة وأهمية التعاون الدولي في هذا المجال.



وأشار إلى أن المؤتمر سيشهد حضور أكثر من 100 مشارك وخبير الملكية الفكرية من 12 دولة عربية.



بدوره، قال مدير مركز الآداب الحرة والثقافة بالجامعة المنسق العام للمؤتمر، الدكتور عادل عبدالعزيز السن، إن المؤتمر يتضمن عددًا من المحاور حول صور وأنواع جرائم القرصنة والغش التجاري؛ ومنها القرصنة في مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والاعتداء على حق المؤلف والحقوق المجاورة، ومكافحة القرصنة في مجالات صناعة السينما والموسيقى، والغش التجاري والتقليد في مجالات صناعة الدواء، والصناعات الغذائية وتقليد العلامات التجارية.



كما تتضمن المحاور القرصنة والغش التجاري في ضوء الذكاء الاصطناعي وأهم التجارب العربية والدولية وآليات مكافحة جرائم القرصنة والغش التجاري.