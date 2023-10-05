اللي زيك يحمد ربنا | رسالة مثيرة من إمام عاشور لـ كهربا

وجه محمود كهربا نجم الأهلي، رسالة إلى زميله النجم الجديد بالفريق إمام عاشور، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشر كهربا صورة له برفقة امام عاشور وعلق قائلا :علي الهادي، وجاء رد إمام عاشور : الي في حياته اخ زيك يحمد ربنا.

وتأهل الأهلي إلى دور نهائى كأس مصر بعد ثلاثية أمام إنبي، في المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة في نصف نهائى كأس مصر.

وأحرز علي معلول الهدف الأول من علامة جزاء في الدقيقة 30 بعد عرقلة ديانج داخل منطقة الجزاء.

وأحرز موديست الهدف الثاني بعد تمريرة خاطئة من لاعبي إنبي لتصل للاعب الفرنسي الذى سدد الكرة بإتقان.

وعزز إمام عاشور النتيجة بعد توغل أكثر من رائع وسدد صاروخية سكنت الشباك.

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز.