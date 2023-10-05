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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رفعت شكيب: انتصارات أكتوبر مبعث فخر لجموع المصريين

النائب رفعت شكيب،
النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب

هنأ النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بالذكري الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة واليوبيل الذهبى.

وأشاد "شكيب" في تصريحات صحفية له اليوم، بالندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين التي نظمتها القوات المسلحة احتفالا بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أنها عرضت حجم التضحيات الكبيرة والبطولات العظيمة التي خاضها أبطال القوات المسلحة المصرية البواسل في مواجهة العدو الإسرائيلي، لإستعادة أرض سيناء الغالية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن انتصارات أكتوبر أكدت عبقرية العسكرية المصرية، وقوة وشجاعة المقاتل المصري الذي قدم روحه فداء للوطن من أجل استعادة الأرض والعزة والكرامة.

واختتم النائب رفعت شكيب: "مهما مرت الأيام، وتعاقبت الأجيال، ستظل ذكرى انتصارات أكتوبر مبعث فخر لجموع المصريين، وعلينا أن نستلهم منها  العزيمة والإرادة لمواجهة التحديات الراهنة مهما كان حجمها، واستكمال مسيرة التنمية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالوطن".

الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري العظيم انتصارات أكتوبر المجيدة اليوبيل الذهبى العدو الاسرائيلي

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