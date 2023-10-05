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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول مقطع من أغنية سميرة سعيد الجديدة من ألحان عمرو مصطفى

سميرة سعيد
سميرة سعيد

انتهت المطربة سميرة سعيد خلال الأيام القليلة الماضية من تسجيل أغنية جديدة من ألحان الملحن عمرو مصطفى.

ومن المفترض أن تطرح سميرة سعيد هذه الأغنية خلال ساعات قليلة من الآن، حيث بدأت الترويج لها من خلال صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام.
 

شاهد من هنا 
وطرحت سميرة سعيد جزءا من الأغنية عبر الصفحة وعلقت عليها قائلة: قريبا.

الأغنية من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تيام.

 

 

جمهور سميرة سعيد وروبي 

حالة من الجدل تسببت فيها أغنية يا ليالي للفنانة روبي وأحمد سعد، وذلك بعد قيام عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتشبيه كلمات الأغنية واللحن بأغنية قديمة للفنانة سميرة سعيد بعنوان يا ليالي أيضا.

وتسببت أغنية روبي وأحمد سعد فى حدوث خلافات بين جمهور الثنائى وجمهور سميرة سعيد والذى اتهمهم بسرقة أغنية سميرة سعيد والتى تم طرحها عام 1988 فيما قام جمهور روبي وأحمد سعد بالدفاع عنهما مؤكدين أنه لا يوجد تشابه بين الأغنيتين سوى فى الاسم فقط يا ليالي.

 

سميرة سعيد عمرو مصطفى المطربة سميرة سعيد

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