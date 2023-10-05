المغرب يعلن تأييده لاستضافة السعودية كأس العالم 2034

أكدت المملكة المغربية دعمها التام لرغبة المملكة العربية السعودية في الترشح لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم لسنة 2034.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بيان لها، أن هذا التأييد يأتي من منطلق الروابط القوية التي تجمع بين الملك محمد السادس والملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأعرب المغرب عن ثقته التامة في قدرة المملكة العربية السعودية على تنظيم هذه الفعالية الرياضية الكبرى، لما تشهده من نهضة تنموية شاملة وإمكانيات تنظيمية مشهود بها.