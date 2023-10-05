مرضه أوجع قلوب المصريين.. حكاية هاني الناظر من الاستشارات المجانية للإصابة بالسرطان

حالة كبيرة من الحزن اجتاحت قلوب الكثيرين عقب إعلان إصابة الدكتور هاني الناظر أستاذ أمراض الجلدية بوعكة صحية شديدة، وقد اتضح جلياً مدى حب وتعاطف ودعم الكثيرين له، ظل اسمه مقترنًا بالمساعدات المجانية التي لا تتوقف مُطلقًا، إنه الدكتور هاني الناظر استشاري الجلدية الذي لا يرد سائلا أو محتاجا.

إصابة هاني الناظر بالسرطان

بدأ الأمر منذ حوالي خمسة أيام عندما نشر الدكتور هاني الناظر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “ بعتذر لحضراتكم عن عدم قدرتي علي استقبال اسئلتكم الطبية والاجابة عليها ولا قدرتي علي استقبال المكالمات التليفونية بسبب مروري بوعكة صحية شديدة.. أسأل حضراتكم الدعاء وربنا يبارك في صحتكم جميعا ويحفظكم”.

وتفاجأ الجميع اليوم بمنشور أثار تعاطف محبيه نظراً لما لمكانته الكبيرة في قلوب المصريين، وذلك بعد أن كتب نجل الدكتور هاني الناظر، الدكتور محمد الناظر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل الحالة الصحية لوالده طالبا الدعاء له لأنه يمر بوعكة صحية شديدة.

وقال محمد الناظر: "حالة دكتور هاني الناظر الصحية: كان بيعاني من صداع متزايد من حوالي أسبوع، الدكاترة شخصوا انه ممكن يكون فطر أو بكتيرا، وبعد عمل عملية وأخذ عينة من المكان، تبين وجود خلايا سرطانية خبيثة منتشرة، وحاليا بنعمل تحاليل وأشعة لمعرفة نوعها ومدى انتشارها لتحديد خطة العلاج الأنسب.. هو صحيا تعبان جدا وراقد في السرير في المستشفى، ومحتاج الدعاء بشدة".

وانهالت التعليقات من آلاف المتابعين على المنشور، معربين عن تمنياتهم له بالشفاء العاجل.

وسبق وقامت ابنة الدكتور هاني الناظر نجلا، بمشاركة منشور لوالدها، أعلن من خلاله عن مرضه، وكتبت تقول: "ربنا يعافيه يا رب ادعوا لبابي لأنه دخل النهاردة المستشفى وتعبان جدا"، كما قامت بمشاركة منشور شقيقها الدكتور محمد الذي أعلن خلاله عن خضوع والده لعملية جراحية بعد مرض شديد أصابه دون الإعلان عن تفاصيل هذا المرض.

وشارك مدير مركز الدكتور هاني الناظر، شادي إمام حسن، منشورا آخر على صفحته الشخصية على فيسبوك، جاء فيه: «أبي الثاني الظهر والسند، شفاك الله وعفاك بحق الأيام الكريمة، أسألكم الدعاء لدكتور هاني الناظر لمروره بوعكة صحية شديدة».

كما شارك على صفحته منشورا يتضمن صورة لدعاء مكتوب للدكتور هاني الناظر من أمام الكعبة المشرفة كتب فيها: اللهم كما أرجعت لأم رضيعها وأرجعت إلى يعقوب يوسف فارزق الدكتور هاني الناظر شفاء تام من عندك.

كان هذا الظهور الأخير للدكتور هاني الناظر، استشاري الجلدية على موقع التواصل الاجتماعي قبل الإعلان عن تعرضه لوعكة صحية شديدة، إذ شارك بصورة له بدت فيها ملامحه بصحة جيدة.

وكتب الناظر: "السيدات والسادة الأصدقاء والمتابعين لصفحتي أنا من عينيا الإثنين طبعًا استقبل أسئلتكم الطبية وأجاوب عليها كالمعتاد ولكن يبدو للأسف أنه حدث تغير مفاجئ في نظام الفيس بوك بحيث أصبحت المنشورات لا تظهر إلا لعدد قليل جدا من حضراتكم يختاره نظام الفيس بوك وبالتالي لا يصلني على الصفحة إلا عدد محدود للغاية من الأسئلة التي قد يرى أصحابها منشوراتي بالصدفة".

منشور محمد الناظر

يقدم علاجات بالمجان للمصريين

وتابع: "قد يكون الحل للتغلب على هذه المشكلة أن يقوم صاحب السؤال أو من يريد متابعة ما أنشره هو الدخول مباشرة على صفحتي لمتابعة المنشورات دون أن ينتظر ظهورها بالصدفة على التايم لاين على صفحته".

ومن المعروف أن الدكتور هاني الناظر دوماً ما ينشر على صفحته الشخصية منشورات تتعلق بعلاج الكثير من الامراض ، وليس ذلك فقط بل أنه يجيب على كافة اسئلة متابعيه .

وبشكل اكثر تفصيلاً فمنذ 5 سنوات، كتبت نجلا هاني الناظر منشوراً عبر عن الجانب الانساني لأبيها الدكتور هاني الناظر وعبرت عن تقديرها وفخرها بأبيها وبعمله الذي يقضي فيه ساعات طويلة بعيدا عن أسرته لخدمة المرضى.

وقالت: "أنا نجلا هاني الناظر، بنت الدكتور هاني الناظر وأفتخر بدكتور الأمراض الجلدية المعروف، حبيت بس أوصل رسالة لكل مرضاه. أولا ربنا يشفي كل مريض و يعافيكوا من أي سوء يا رب، ثانيا: حبيت بس أوضح الصورة كاملة للي مش عارف بابايا كويس، هو تعب كتير جدا علشان يوصل للي هو فيه دلوقتي ومازال بيتعب، هو راجل قلبه طيب وفعلا بيحب يخدم الناس وده واضح من خلال الجهد والوقت اللي بيبذله علشان يكتب للناس علاجات على الفيس بوك مجانا".

واكملت ابنة هاني الناظر في منشورها: "لما بيطلب من الناس تبدأ السؤال بتحية، فده لحرصه على إنشاء علاقات طيبة بينه وبين الناس وكمان علشان ينشر الخُلُق الطيب ده بين الناس، فمش حاجة تعيبه أبدا بالعكس، أنا حبيت أقولكوا إنه فعلا بيرجع من العيادة بعد يوم متعب طويل ويفضل يرد على أسئلة الناس ويكتب علاجات وساعات يسهر لقرب الفجر، وبياخد كتير من وقت أسرته، اللي هو إحنا وأحفاده اللي بيحبوا جدا يلعبوا معاه، ومش بيقعد معانا علشان يساعد الناس المريضة ويكتبهلم علاج لعله يكون سبب في شفاؤهم، وبييجي على نفسه علشان مايتعبش الناس ويكلفهم ويخليهم ييجوا العيادة علشان يكتبلهم العلاج، ولو حد راحله العيادة ولاقاه تعبان أو متعصب شوية فده بيكون نتيجة الإرهاق الشديد اللي هو بيكون فيه".

وتابعت نجلا الناظر في منشورها: "أوقات أخرى ممكن حد يروحله العيادة وهو علشان شاف المرض ده مليون مرة قبل كدة وسمع الأعراض دي كتير فبيكون خلاص مش محتاج يبص عليه بدقة وبيكتب العلاج بشكل مباشر، فالناس بتفتكر إنه بيكروت أو بيتكبر عليهم، لكن مستحيل يكون واحد بيسهر كل ليلة لكتابة علاج للناس ونقول عليه في نفس الوقت إنه بيكروت العيانين في العيادة اللي دافعين فلوس، لكن هو علشان راجل محترم و بيخاف من ربنا وعارف إنه هايتسأل أمام الله على كل مريض جاله، عمره ما بيكروت حد، وأكيد أنا بردو باعذر المريض التعبان اللي جاي من بلد بعيد أو قاعد مستني دوره من بدري ودافع فلوس الكشف علشان يتعالج، و دكتور هاني بردو بيكون حريص على المرضى بتوعه وبيحترمهم جميعا".

وأكدت: "أنا بس بأكد لكم إن والله العظيم بابا راجل محترم وعنده ضمير وعمره ما هايكتب علاج من غير ما يشوف المرض وعمره ما هايكروت حد وعمره ما هايتكبر على المرضى، ورجائي إن انتو تصبروا عليه وتدوله أعذاره وقت تعبه أو لو كان أوقات عصبي شوية، زي ما هو بيصبر على الناس ويتحمل أذى البعض، وتقدّروا تعبه وتعب أي دكتور بياخد من وقته وجهده علشان يساعد في شفاء أي مريض، وشكرا على تقبلكم كلامي بصدر رحب وتاني".