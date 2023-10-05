مفاجأة سعيدة من الحكومة للمواطنين الأسبوع المقبل.. تفاصيل

قال الإعلامي محمد علي خير، إن الحكومة ستطلق مبادرة لخفض الأسعار في الأسبوع المقبل.

وأضاف الإعلامي محمد علي خير، خلال تقديمه برنامج "المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "رئيس الوزراء عقد اجتماعا الأسبوع الماضي مع رؤساء الغرف التجارية واتحاد الصناعات وقال إن الحكومة قد رصدت في الأسواق زيادات في أسعار السلع الغذائية وطالبهم بجدول لتخفيض الأسعار".



وأشار الإعلامي محمد علي خير،: "كلام رئيس الوزراء كان مباشرا ورسميا"، موضحا: "جزء رئيسي من غلاء الأسعار هي الاحتكارات داخل السوق المصري".

متابعة أسعار السلع



وطالب الإعلامي محمد علي خير، رئيس الوزراء بآلية لمتابعة الأسواق ومتابعة أسعار السلع وذلك من خلال لجنة وزارية أو وزارة التموين بتسجيل أسعار السلع أثناء الاجتماع ومتابعة ذلك بالأسواق.

