إيلون ماسك يفجر مفاجأة عن الكائنات الفضائية خارج كوكب الأرض

علق مؤسس شركة SpaceX، ايلون ماسك، على الجدل حول ما إذا كانت هناك كائنات فضائية هناك، وأعلن أنه 'إذا كان أي شخص يعرف' ما إذا كانت هناك حياة خارج كوكبنا، 'فمن المحتمل أن يكون أنا'.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ستار البريطانية، ظهر مالك شركة تسلا عبر الفيديو في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في باكو، أذربيجان حيث تم سؤاله حول خطط إطلاق المركبة الفضائية إلى المريخ وما يخبئه المستقبل لاستكشاف الفضاء.

وأعلن ماسك أيضًا أنه لا يوجد 'أي دليل' يشير إلى وجود كائنات فضائية، وقال إنه سيكون أول من يعرف ما إذا كان هناك أي دليل على ذلك.

وأوضح قائلاً: 'كثيراً ما يسألني الناس عما إذا كنت قد رأيت أي دليل على وجود كائنات فضائية، ولسوء الحظ لم أر أي دليل على وجود كائنات فضائية حتى الآن'. 'نحن الفضائيون، بقدر ما أستطيع أن أقول.

واضاف ماسك 'وأعتقد أنه إذا كان أي شخص يعرف، فمن المحتمل أن يكون أنا، ولم أر أي دليل على وجود كائنات فضائية. لذا، فإن ما يوحي به ذلك هو أن شمعة الوعي الصغيرة هذه، والتي تمثل الإنسانية، هي كل ما يوجد في ظلام دامس، وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان عدم انطفاء الشمعة.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها رئيس X عن وجهة نظره حول وجود أشكال حياة خارج كوكب الأرض.

و في مقابلة أجريت في أبريل من هذا العام مع تاكر كارلسون، مقدم برنامج فوكس نيوز آنذاك، أعلن ماسك: 'أنا، كما تعلمون، على دراية كبيرة بالأشياء الفضائية.

'ولم أر أي دليل على وجود كائنات فضائية. سأقوم بتغريد ذلك على الفور.