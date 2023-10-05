عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إيلون ماسك يفجر مفاجأة عن الكائنات الفضائية خارج كوكب الأرض

ايلون ماسك
ايلون ماسك

علق مؤسس شركة SpaceX، ايلون ماسك، على الجدل حول ما إذا كانت هناك كائنات فضائية هناك، وأعلن أنه 'إذا كان أي شخص يعرف' ما إذا كانت هناك حياة خارج كوكبنا، 'فمن المحتمل أن يكون أنا'.

txt

إيلون ماسك: ندعم أوكرانيا ولكن الأولوية لشئون بلادنا

txt

المدير التنفيذي لـ إكس: التطبيق يخسر مستخدمين يوميا منذ استحواذ إيلون ماسك

وبحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ستار البريطانية، ظهر مالك شركة تسلا عبر الفيديو في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في باكو، أذربيجان حيث تم سؤاله حول خطط إطلاق المركبة الفضائية إلى المريخ وما يخبئه المستقبل لاستكشاف الفضاء. 

وأعلن ماسك أيضًا أنه لا يوجد 'أي دليل' يشير إلى وجود كائنات فضائية، وقال إنه سيكون أول من يعرف ما إذا كان هناك أي دليل على ذلك.

وأوضح قائلاً: 'كثيراً ما يسألني الناس عما إذا كنت قد رأيت أي دليل على وجود كائنات فضائية، ولسوء الحظ لم أر أي دليل على وجود كائنات فضائية حتى الآن'. 'نحن الفضائيون، بقدر ما أستطيع أن أقول.

واضاف ماسك 'وأعتقد أنه إذا كان أي شخص يعرف، فمن المحتمل أن يكون أنا، ولم أر أي دليل على وجود كائنات فضائية. لذا، فإن ما يوحي به ذلك هو أن شمعة الوعي الصغيرة هذه، والتي تمثل الإنسانية، هي كل ما يوجد في ظلام دامس، وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان عدم انطفاء الشمعة.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها رئيس X عن وجهة نظره حول وجود أشكال حياة خارج كوكب الأرض.

و في مقابلة أجريت في أبريل من هذا العام مع تاكر كارلسون، مقدم برنامج فوكس نيوز آنذاك، أعلن ماسك: 'أنا، كما تعلمون، على دراية كبيرة بالأشياء الفضائية.

'ولم أر أي دليل على وجود كائنات فضائية. سأقوم بتغريد ذلك على الفور.

 

إيلون ماسك كائنات فضائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سعيدة من الحكومة للمواطنين الأسبوع المقبل.. تفاصيل

تطور مفاجئ.. قرار عاجل من أحمد فتوح بشأن انتقاله لصفوف الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| كولر يطلب رحيل هذا اللاعب.. وصدام بين "الأحمر" ونجمه السابق

بعد جدل إغلاق كليات قمة..خبير: مقترح غير مقبول بدون دراسة مستفيضة |خاص

دولة عربية تعلن حظر السحب النقدي والمعاملات بـ الدولار الأمريكي.. تفاصيل

إصابة هاني الناظر بمرض خطير .. ومنشور مؤثر من نجله | شاهد

قاض تونسي يصدر حكما ضد عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر

إعصار في الزمالك| صدمة بسبب لشبونة.. فتوح يحسم جدل الانضمام للأهلي.. وثنائي "الأبيض" خارج المنتخب

موضوعات متعلقة

أدوات مدرسية وتكريم المدرس..جوجل يحتفل بيوم المعلم العالمي

تضامن عربي مع الدكتور هاني الناظر.. وهذا ما قاله مدير مركزه الطبي

ملوش علاج| انتشار واسع لـ وباء فيروسي في آسيا .. أعراضه وطرق الوقاية

مكالمة هاتفية صادمة.. سيدة إنجليزية تعثر على قطتها الغائبة لمدة 11 عاما

لفوا مدن أوروبا.. 4 شباب من الإمارات يجوبون الدول على الدراجات النارية|صور

أول محجبة في تاريخ المسابقة| مروة حلمي تتوج وصيفة لملكة جمال مصر ..خاص

موظف يستبدل لوحات أصلية من متحف في المانيا ويبيعها لسداد ديونه

مشروع يضم دولا كبرى لجمع 12 مليار دولار لحماية الشعاب المرجانية| تفاصيل

ترشيحاتنا

أحمد الطنطاوي يجيّش المؤسسات الدولية ضد مصر.. وشبهة في بيان البرلمان الأوروبي

الصلح خير| حقيقة مشاجرة حسين الشحات ومدرب الفريق.. وهذا موقف الإدارة

دعواتكم له بالشفاء.. 5 معلومات عن هاني الناظر

خبراء التعليم يتحدثون عن وضع المعلم وأهمية رسالته في مصر| خاص

الشوط الأول.. ليفربول يتقدم على يونيون سان جيلواز في الدوري الأوروبي

رد مزلزل من الجيش السوري بعد انفجار الكلية الحربية | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة صيفية مبهجة.. هيدي كرم تستعرض جمالها | شاهد

تظاهرة في حب الطبيب.. تفاصيل الحالة الصحية لـ هاني الناظر

تصميم مختلف.. منى زكي تثير ضجة بفستانها| شاهد

فستان جريء.. رانيا يوسف تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

فيديو

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

ادعوا له بالشفاء.. تفاصيل مرض هاني الناظر ورسالة نجله| فيديو

تطورات حالة الطقس في مرسى مطروح.. الأمطار توقفت| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

اﻟﻤﺰﻳﺪ