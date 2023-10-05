القوات السورية تقصف 30 موقعا في مدن وبلدات محافظة إدلب

أفادت صحيفة الشرق الأوسط بأن القوات السورية قصفت نحو 30 موقعاً في مدن وبلدات محافظة إدلب، وذلك ردا على الهجوم الذي تعرضت له الكلية الحربية بحمص.

وكانت وزارة الدفاع في دمشق أعلنت، يوم الثلاثاء، أنها في إطار عمليات رصد ومتابعة تحركات «لمجموعات المسلحة المعارضة، والرد على اعتداءاتها المتكررة على القرى والبلدات الآمنة ونقاط عسكرية في ريفي حماة وإدلب، تم استهداف مقرات للمسلحين وتحصيناتهم ومرابض مدفعيتهم، ما أدى إلى تدمير تلك المقرات والتحصينات، إضافة إلى تدمير عدد من مدافع الهاون، ومقتل وجرح عدد من عناصر تنظيم (أنصار التوحيد).

كما تم تدمير وإسقاط طائرتين مسيرتين في ريف حلب الشمالي».

وأعلنت الحكومة السورية في وقت سابق الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من تاريخ 6/10/2023، على الشهداء المدنيين والعسكريين الذين ارتقوا جراء الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص وتسبب في وفاة وإصابة العشرات.

وشمل القرار أيضا تنكيس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة.