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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فهمي: ضحيت بالمزيكا من أجل التمثيل وتربطني كيميا بإلهام شاهين| حوار

أحمد فهمي
أحمد فهمي

عرض مؤخرًا مسلسل "ألفريدو" والذى حقق نجاحًا كبيرًا منذ إنطلاقة عرضه ، بعد أن أثار الجدل فى البداية بعد إصدار البوستر الدعائي له، حيث توقع الكثير وجود علاقة حب ستجمع بين أحمد فهمي وإلهام شاهين فى المسلسل ولكن لم يكن هذا التوقع فى محله .


لذلك حرص موقع "صدي البلد" ، على إجراء حوار خاص مع الفنان أحمد فهمي، ليكشف لنا تفاصيل شخصيته فى مسلسل ألفريدو وكيف تعامل مع ردود فعل الجمهور منذ بداية الأمر.
 

 

كيف رأيت ردود فعل الجمهور على البوستر الرسمي لمسلسل "ألفريدو" خصوصًا بعد التوقعات حول وجود قصة حب تجمعك بإلهام شاهين؟


بالطبع لم أستاء من توقعات الجمهور، لأن هناك بالفعل قصة حب بيننا فى المسلسل لكن حب من نوع آخر، وضروري نستمع لتساؤلات الجمهور قبل عرض العمل الفني.

 

بما أن قصة مسلسل "ألفريدو" مأخوذة عن رواية للدكتور مصطفى محمود .. هل أنت تميل لهذا النوع من الأعمال خصوصًا أنها ليست أول تجربة لك؟
بالفعل أنا أحب جدًا فكرة أن أخوض أى عمل فني معتمد على رواية ، منذ تقديمي لمسلسل أنا شهيرة أنا الخائن التى أخذت عن رواية أنا شهيرة أنا الخائن لنور عبد المجيد.


هل اطلعت على الرواية الأصلية للعمل قبل تجسيد الدور .. بالأخص أنها تناقش قصص واقعية حدثت بالفعل؟

فى الحقيقة أنا لم أطلع على الرواية أنا فقط اكتفيت بالورق، وهذا يرجع للكاتب عمرو محمود ياسين لأنه أبدع فى كتابة جميع تفاصيل العمل والدور الذى جسدته.

 

ما الذى حمسك للدور بعد إطلاعك على الورق؟

أول ما حمسني لتجسيد دور فريد هو وجود قصة حب بالفعل لكن بشكل مختلف سواء مع إلهام شاهين أو ندى موسي، وأيضًا وجود الطابع الكوميدي فى العمل، وفكرة أنى أتكلم باللهجة الإيطالية كان أمر جديد بالنسبالي.


بما أن الدور مختلف تمامًا عن ما قدمته من أعمال سابقة .. كيف استعديت لدراسة الدور وتفاصيله؟

منذ أن قرأت الورق قررت أن يكون تجسيدي للدور يكون طبيعي إلى أقصي حد، لأن فريد شخص رومانسي بشكل كبير وعاطفي للغاية ولكنه فى نفس الوقت شخصية قوية وذكورية جدًا، لأن أساس الدور أن فريد يحمي عائلته دائمًا.

 

بما أن فريد كان مضحي فى المسلسل وتخلي عن مهنته الأساسية الطب وافتتح مطعم.. هل ممكن أحمد فهمي يضحي بحياته الأساسية ليفعل فقط ما يحبه؟

بالطبع أن مثل فريد تمامًا.. لأني بالفعل تركت المزيكا واتجهت للتمثيل لأنى أشعر بالحب الشديد تجاه التمثيل بعد أن درست مزيكا لمدة 24 عاما.


من وجهة نظرك.. ما هى أوجه الافاق والاختلاف بينك وبين شخصية فريد؟

أبرز نقاط الإتفاق بيني وبين شخصية فريد هى حب العمل بشكل قوي وأيضًا حب الأسرة .

 

كيف كانت كواليس العمل بينك وبين الفنانة إلهام شاهين فى أول تعاون بينكما؟

بالطبع سعدت جدًا بكواليس العمل بيني وبين فنانة كبيرة ومحترمة مثل إلهام شاهين ، وكان هناك كيميا قوية جدًا بيننا أثناء البروفات .


هناك أعمال كثيرة طرحت مرض الزهايمر.. ما الذى رأيته مختلف فى مسلسل "ألفريدو"؟

بالفعل هناك أعمال كثيرة طرحت مرض الزهايمر، لكن المختلف فى ألفريدو أنه تناول جزء مختلف تمامًا عن الأعمال الذى قدمت من قبل، وهو وجود فريد بجانب عمته دائمًا التي يحبها ويراعيها بشكل قوي جدًا مما جعل العمل مؤثر للكثير، وأيضًا فكرة أن المسلسل مأخوذ عن قصة واقعية بالفعل هذا كان بمثابة علامة فارقة فى تميز العمل.

متى سنشاهد أحمد فهمي فى السينما؟
بالتأكيد أتمنى أن أتواجد فى السينما لكن أنتظر أن يأتى لي الدور الذى أتمناه وأريد أن أجسده.

مسلسل ألفريدو احمد فهمي إلهام شاهين الفنان احمد فهمى

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