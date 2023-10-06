عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. بهاء الدين محمد يعلن اعتزال الكتابة والقائمة الكاملة لجوائز مهرجان الإسكندرية السينمائي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

 

 

جمال العدل يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة نادي الزمالك

قال المنتج جمال العدل إنه لم يجد أي ضيق في الاعتراضات التي نالت فيلمه "عالزيرو" بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، مؤكدًا أن إظهار قضية التجارة بالأعضاء ضمن أحداث الفيلم كان الهدف منها محاربة هذه الظاهرة وليس العكس، وسبق أن رفع على الشركة الكثير من القضايا بعد اثارتنا لكثير من المشاكل المجتمعية.

 

حجر أسود أفضل فيلم روائي طويل بمهرجان الإسكندرية

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، عن جوائز الفيلم الروائى الطويل والتى وتضم لجان التحكيم كل من المخرجة الالبانية فلونيا كوديللي والمنتج الاسباني خوانما باجو والمؤلف عبد الرحيم كمال

 

ضوضاء أفضل فيلم روائي قصير بمهرجان الإسكندرية

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، عن جوائز لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير بالدورة 39 من المهرجان والتى يرأس لجنة تحكيمها محمد رياض وعضوية اندريا لودفيتشتي من ايطاليا وعامر سالمين  من الامارات.

 

فيلم مزاهر يحصد الجائزة الأولى بمسابقة شباب مصر بمهرجان الإسكندرية

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، عن جوائز مسابقة شباب مصر، والتى وتضم لجنة تحكيم برئاسة جومانا مراد وعضوية الناقد سمير شحاتة وسلمى حلمى.

 

مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم اسم توفيق الدقن

كرم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط اسم الراحل توفيق الدقن في حفل ختام الدورة 39 التي أقيمت في مسرح ليسية الحرية، وتسلم التكريم لنجه ماضي توفيق الدقن.

 

بعد أزمتها مع ميدو عادل..أول ظهور لـ لقاء سويدان في مهرجان الإسكندرية

قدمت الفنانة لقاء سويدان حفل ختام مهرجان الاسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، وذلك في أول ظهور لها بعد أزمتها مع ميدو عادل خلال عرض مسرحية سيد درويش، حيث قيل انها صفعته “بالقلم” في الليلة الختامية للمسرحية.

 

إخراج نهال نبيل .. المطربة يسرا تطرح كليب جديدًا | فيديو

طرحت منذ قليل المطربة يسرا أحدث أغانيها بعنوان "دوارة" من خلال موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية "دوارة" من كلمات وألحان وتوزيع مونتي و قام بإخراج الفيديو كليب المطربه " نهال نبيل" الذي خاضت تجربة الإخراج مؤخرا وقررت ان تتعاون مع "يسرا" في إخراج هذا العمل  ليكون تحت قيادتها.
 

اعتزال بهاء الدين محمد الشعر الغنائي

أعلن الشاعر الكبير بهاء الدين محمد اعتزاله الكتابة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

وكتب بهاء على الصفحة: بأعلن إعتزالى لأسباب خاصة.
 

أول مقطع من أغنية سميرة سعيد الجديدة من ألحان عمرو مصطفى

 

انتهت المطربة سميرة سعيد خلال الأيام القليلة الماضية من تسجيل أغنية جديدة من ألحان الملحن عمرو مصطفى.

ومن المفترض أن تطرح سميرة سعيد هذه الأغنية خلال ساعات قليلة من الآن، حيث بدأت الترويج لها من خلال صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام.
 

جمال العدل مهرجان الاسكندرية مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائى المطربة يسرا بهاء الدين محمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور مفاجئ.. قرار عاجل من أحمد فتوح بشأن انتقاله لصفوف الأهلي

مفاجأة سعيدة من الحكومة للمواطنين الأسبوع المقبل.. تفاصيل

أحمد الطنطاوي يجيّش المؤسسات الدولية ضد مصر.. وشبهة في بيان البرلمان الأوروبي

يلمح للانتقال إلى الأهلي.. أحمد فتوح يثير الجدل بصورة جديدة

الأهلي في 24 ساعة| كولر يطلب رحيل هذا اللاعب.. وصدام بين "الأحمر" ونجمه السابق

دولة عربية تعلن حظر السحب النقدي والمعاملات بـ الدولار الأمريكي.. تفاصيل

إصابة هاني الناظر بمرض خطير .. ومنشور مؤثر من نجله | شاهد

إعصار في الزمالك| صدمة بسبب لشبونة.. فتوح يحسم جدل الانضمام للأهلي.. وثنائي "الأبيض" خارج المنتخب

موضوعات متعلقة

طايرة.. نسمة هركي تطرح آخر أغاني ألبومها الجديد

إخراج نهال نبيل .. المطربة يسرا تطرح كليب جديدًا | فيديو

أول مقطع من أغنية سميرة سعيد الجديدة من ألحان عمرو مصطفى

رسالة من رامي جمال لجمهوره بعد حفل أمس| تعرف عليها

على اليوتيوب.. عمر كمال يستعد لطرح أغنية جديدة

أخبار الفن.. نجوم الفن يتحدثون عن حرب أكتوبر.. وإسعاد يونس توجه رسالة للرئيس

أسبوع حفلات.. عمر كمال يبدأ جولة غنائية في السعودية

لطفي لبيب لـ صدى البلد: حرب أكتوبر ملحمة قتالية بكل ما تحمله الكلمة من معني

ترشيحاتنا

إصابات في هجوم على قاعدة تركية بسوريا

مؤكدا تضامنه الكامل مع مصر .. المرصد العربي لحقوق الإنسان يستنكر قرار الاتحاد الأوروبي

البرلمان العربي يدين التدخل السافر لنظيره الأوروبي في الشئون الداخلية لمصر

أخبار التعليم| موعد انطلاق المسابقة الجديدة لوظيفة معلم مساعد 2024...رئيس أكاديمية البحث العلمي يعلن اقتراب مصر من جائزة نوبل

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. نص قرار حرب أكتوبر بخط يد السادات

بعد فوزه بنوبل.. أول تعليق من الكاتب النرويجي يون فوسه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصلح خير| حقيقة مشاجرة حسين الشحات ومدرب الفريق.. وهذا موقف الإدارة

دعواتكم له بالشفاء.. 5 معلومات عن هاني الناظر

إطلالة صيفية مبهجة.. هيدي كرم تستعرض جمالها | شاهد

تظاهرة في حب الطبيب.. تفاصيل الحالة الصحية لـ هاني الناظر

فيديو

أرض بلا جاذبية «كأنك في الفضاء».. ما حقيقة الفيديو المبهر ؟ «فيديوجراف»

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

ادعوا له بالشفاء.. تفاصيل مرض هاني الناظر ورسالة نجله| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ