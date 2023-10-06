أخبار الفن.. بهاء الدين محمد يعلن اعتزال الكتابة والقائمة الكاملة لجوائز مهرجان الإسكندرية السينمائي

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

قال المنتج جمال العدل إنه لم يجد أي ضيق في الاعتراضات التي نالت فيلمه "عالزيرو" بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، مؤكدًا أن إظهار قضية التجارة بالأعضاء ضمن أحداث الفيلم كان الهدف منها محاربة هذه الظاهرة وليس العكس، وسبق أن رفع على الشركة الكثير من القضايا بعد اثارتنا لكثير من المشاكل المجتمعية.

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، عن جوائز الفيلم الروائى الطويل والتى وتضم لجان التحكيم كل من المخرجة الالبانية فلونيا كوديللي والمنتج الاسباني خوانما باجو والمؤلف عبد الرحيم كمال

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، عن جوائز لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير بالدورة 39 من المهرجان والتى يرأس لجنة تحكيمها محمد رياض وعضوية اندريا لودفيتشتي من ايطاليا وعامر سالمين من الامارات.

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، عن جوائز مسابقة شباب مصر، والتى وتضم لجنة تحكيم برئاسة جومانا مراد وعضوية الناقد سمير شحاتة وسلمى حلمى.

كرم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط اسم الراحل توفيق الدقن في حفل ختام الدورة 39 التي أقيمت في مسرح ليسية الحرية، وتسلم التكريم لنجه ماضي توفيق الدقن.

قدمت الفنانة لقاء سويدان حفل ختام مهرجان الاسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، وذلك في أول ظهور لها بعد أزمتها مع ميدو عادل خلال عرض مسرحية سيد درويش، حيث قيل انها صفعته “بالقلم” في الليلة الختامية للمسرحية.

طرحت منذ قليل المطربة يسرا أحدث أغانيها بعنوان "دوارة" من خلال موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



أغنية "دوارة" من كلمات وألحان وتوزيع مونتي و قام بإخراج الفيديو كليب المطربه " نهال نبيل" الذي خاضت تجربة الإخراج مؤخرا وقررت ان تتعاون مع "يسرا" في إخراج هذا العمل ليكون تحت قيادتها.



أعلن الشاعر الكبير بهاء الدين محمد اعتزاله الكتابة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.



وكتب بهاء على الصفحة: بأعلن إعتزالى لأسباب خاصة.



انتهت المطربة سميرة سعيد خلال الأيام القليلة الماضية من تسجيل أغنية جديدة من ألحان الملحن عمرو مصطفى.



ومن المفترض أن تطرح سميرة سعيد هذه الأغنية خلال ساعات قليلة من الآن، حيث بدأت الترويج لها من خلال صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام.

