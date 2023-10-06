أخبار الفن.. بهاء الدين محمد يعلن اعتزال الكتابة والقائمة الكاملة لجوائز مهرجان الإسكندرية السينمائي

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..
جمال العدل يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة نادي الزمالك
قال المنتج جمال العدل إنه لم يجد أي ضيق في الاعتراضات التي نالت فيلمه "عالزيرو" بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، مؤكدًا أن إظهار قضية التجارة بالأعضاء ضمن أحداث الفيلم كان الهدف منها محاربة هذه الظاهرة وليس العكس، وسبق أن رفع على الشركة الكثير من القضايا بعد اثارتنا لكثير من المشاكل المجتمعية.
حجر أسود أفضل فيلم روائي طويل بمهرجان الإسكندرية
أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، عن جوائز الفيلم الروائى الطويل والتى وتضم لجان التحكيم كل من المخرجة الالبانية فلونيا كوديللي والمنتج الاسباني خوانما باجو والمؤلف عبد الرحيم كمال
ضوضاء أفضل فيلم روائي قصير بمهرجان الإسكندرية
أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، عن جوائز لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير بالدورة 39 من المهرجان والتى يرأس لجنة تحكيمها محمد رياض وعضوية اندريا لودفيتشتي من ايطاليا وعامر سالمين من الامارات.
فيلم مزاهر يحصد الجائزة الأولى بمسابقة شباب مصر بمهرجان الإسكندرية
أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، عن جوائز مسابقة شباب مصر، والتى وتضم لجنة تحكيم برئاسة جومانا مراد وعضوية الناقد سمير شحاتة وسلمى حلمى.
مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم اسم توفيق الدقن
كرم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط اسم الراحل توفيق الدقن في حفل ختام الدورة 39 التي أقيمت في مسرح ليسية الحرية، وتسلم التكريم لنجه ماضي توفيق الدقن.
بعد أزمتها مع ميدو عادل..أول ظهور لـ لقاء سويدان في مهرجان الإسكندرية
قدمت الفنانة لقاء سويدان حفل ختام مهرجان الاسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، وذلك في أول ظهور لها بعد أزمتها مع ميدو عادل خلال عرض مسرحية سيد درويش، حيث قيل انها صفعته “بالقلم” في الليلة الختامية للمسرحية.
إخراج نهال نبيل .. المطربة يسرا تطرح كليب جديدًا | فيديو
طرحت منذ قليل المطربة يسرا أحدث أغانيها بعنوان "دوارة" من خلال موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
أغنية "دوارة" من كلمات وألحان وتوزيع مونتي و قام بإخراج الفيديو كليب المطربه " نهال نبيل" الذي خاضت تجربة الإخراج مؤخرا وقررت ان تتعاون مع "يسرا" في إخراج هذا العمل ليكون تحت قيادتها.
اعتزال بهاء الدين محمد الشعر الغنائي
أعلن الشاعر الكبير بهاء الدين محمد اعتزاله الكتابة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.
وكتب بهاء على الصفحة: بأعلن إعتزالى لأسباب خاصة.
أول مقطع من أغنية سميرة سعيد الجديدة من ألحان عمرو مصطفى
انتهت المطربة سميرة سعيد خلال الأيام القليلة الماضية من تسجيل أغنية جديدة من ألحان الملحن عمرو مصطفى.
ومن المفترض أن تطرح سميرة سعيد هذه الأغنية خلال ساعات قليلة من الآن، حيث بدأت الترويج لها من خلال صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام.