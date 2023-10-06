تخلصت من الشامة .. هند حليم تثير الجدل على السوشيال ميديا

شاركت الفنانة هند حليم، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على انستجرام ، بعد أن تخلصت الشامة "الحسنة" فوق شفاهها.

ظهرت هند عبد الحليم مؤخرا في أكثر من إطلالة وصورة بدون شامتها، وذلك في14 سبتمبر الماضي.



وتالقت هند عبد الحليم، باطلالة جريئة ومثيرة للجدل كشفت عن اناقتها وجمالها مرتدية ملابس سوداء.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.



يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم كان مسلسل "أزمة منتصف العمر" الذي عُرض على منصة "شاهد VIP"، وشارك في بطولته كل منكريم فهمي، ريهام عبد الغفور، رنا رئيس، هند عبد الحليم، عمر السعيد، ركين سعد، رشدي الشامي، ومن إخراج كريم العدل، وتأليف أحمدعادل، ومعالجة درامية لكريم العدل وكريم فهمي.

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