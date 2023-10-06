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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تخلصت من الشامة .. هند حليم تثير الجدل على السوشيال ميديا

صدى البلد

شاركت الفنانة هند حليم، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على انستجرام ، بعد أن تخلصت الشامة "الحسنة" فوق شفاهها.

ظهرت هند عبد الحليم مؤخرا في أكثر من إطلالة وصورة بدون شامتها، وذلك في14 سبتمبر الماضي.
 

وتالقت  هند عبد الحليم، باطلالة  جريئة ومثيرة للجدل كشفت عن اناقتها وجمالها مرتدية ملابس سوداء.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.
 

يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم كان مسلسل "أزمة منتصف العمر" الذي عُرض على منصة "شاهد VIP"، وشارك في بطولته كل منكريم فهمي، ريهام عبد الغفور، رنا رئيس، هند عبد الحليم، عمر السعيد، ركين سعد، رشدي الشامي، ومن إخراج كريم العدل، وتأليف أحمدعادل، ومعالجة درامية لكريم العدل وكريم فهمي.

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اخر اعمال هند عبد الحليم اعمال هند عبد الحليم مسلسل أزمة منتصف العمر

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