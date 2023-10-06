السعادة قرار.. جلسة تصوير لعروسين يفطران على عربة فول تشعل مواقع التواصل.. والمصور يروي تفاصيل ردود أفعال الناس عليهما| خاص

السعادة قرار..على أنغام الست أم كلثوم يجلس العريسين متكئان على كراسي بدائية أمام إحدى عربات الفول الشهيرة في شارع شامبليون بوسط البلد يتناولان الفطار الأشهر في مصرمن لقيمات الفول والطعمية واطباق البطاطس قبل ساعات قليلة من حفل زفافهما، الأمر الذي أشعل مواقع التواصل الإجتماعي لما بدى عليهما من سعادة ومودة.

وفي حديثه الخاص لموقع صدى البلد، حكى أحمد عبدالجليل، المصور وصاحب فكرة جلسة التصوير على عربية الفول، مدى تفاعل الناس في الشارع وتعبيراتهم المنبهرة والمحبة للحدث النادر الحدوث وحرص المارة على التقاط الصور مع العروسين.

ويقول أحمد عبدالجليل، البالغ من العمر 30 عاما " في البداية كلمني العريس واسمه محمد وعروسته هدى، لتوثيق فرحتهم ولكن دون تحديد ملامح الجلسة التصويرية، ثم كان الاقتراح النزول في الصباح الباكر للتصوير أمام المباني الاثرية والشوارع المميزة في وسط البلد"

ويروي عبدالجليل، الحاصل على ليسانس الحقوق، أن التصوير بدأ في الساعة السادسة صباحا يوم الثلاثاء القبل الماضي، حتى نتمكن من التقاط الصور قبل الزحام، مما اجبر العروسة على الاستعداد منذ منتصف الليلة السابقة للتصوير.

وأضاف "بالفعل بدأنا تصوير في الشوارع خلال الساعات الأولى ومع بداية ضوء النهار مما أضفى على المشهد جمالا وبريق، ثم أتتني فكرة بدت في اولها عادية لكنها تحولت الى حدث فارق ومميز في جلسة التصوير".

" اقترحت على العروسين الوقوف عند أحد عربات الفول الشهيرة في شارع شامبليون لالتقاط صورة، لكن الأمر تحول الى جلسة تصويرية كاملة مع تناول إفطار للجميع،

خاصة بعد الاستقبال الكريم والترحاب البالغ من صاحب العربة والعاملين بها"





صاحب عربة الفول فرشلنا سفرة كاملة



ويتابع أحمد عبدالجليل، المصور المحترف والشاب "في الحقيقة احنا طلبنا من صاحب عربة الفول طبق فول نتصور بيه، تفاجئنا انه فرش لنا سفرة كاملة للعروسين من أجود وأشهى الأنواع".



وانتشرت الصور كالنار في الهشيم منذ ايام على مواقع التواصل الاجتماعي للعروسين محمد وهدى أثناء تناولهم الفول والطعمية بملابس الزفاف مما جعل المتابعين ينهالون عليهم بالتعليقات المباركة حيث قال أحد المتابعين "السعادة قرار..انبسطوا يا جماعة في اي مكان وباي تفاصيل بينكوا المهم المودة والحب".

وقال اخر "تحس بالبهجة وانت بتشوفهم ربنا يحفظهم ويسعدهم ويوفق المصور"







من هو احمد عبدالجليل صاحب أشهر جلسة تصوير على عربية فول؟



والمصور احمد عبدالجليل، المقيم في وسط البلد بالقاهرة مع أسرته التي لديها أصول من مدينة طنطا، هو احد ابرز الشباب في مجال التصوير حيث يعتبر وارث المهنة عن والده الذي امتلك استديوهات للتصوير وعمل في مجال التوزيع الفني للأفلام والطباعة والتحميض سابقا قبل غزو الديجيتال لمجال التصوير.



ويحصد احمد عبدالجليل قرابة ال 50 الف متابع على صفحته الخاصة على موقع انسجرام، كما تشهد صفحته على موقع تيك توك اكثر من نصف مليون اعجاب، مما ساعد على انتشار جلسة التصوير المميزة على عربية الفول في شوارع وسط البلد.



ودعى الكثيرون لهما بالسعادة والذرية الصالحة، بينما مازحهم البعض قائلا "ضحكتوا انتوا على المعازيم وسبتوهم يرقصوا في القاعة وجيتوا تأكلوا براحتكوا"

وانتشر لهما مقطع فيديو قصير لم يتخطى ال 17 ثانية فقط على موقع تيك توك لكنه حصد مئات الالاف من الاعجابات في ساعات قليلة حيث يظهرا فيه ببدلة الفرح والفستان وتعزف في الخلفية موسيقى اغاني ام كلثوم الهادئة اثناء تناول الاكل على عربية الفول تلاها جولة بدراجة نارية يقودها العريس وخلفه عروسته أثناء تجولهما في شوارع وسط البلد.



كما اثنى بعض المتابعين على اطلالة العروسة هدى التي بدت انيقة في هدوئها وحجابها الرقيق مما دعى الى البهجة على حسب التعليقات

