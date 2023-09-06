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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السادات ومبارك أكلوا عندي.. قصة «أم أمل» أقدم بائعة فول وطعمية بالمنوفية| صور وفيديو

ام امل أقدم بائعة
ام امل أقدم بائعة فول وطعمية في المنوفية

تقف يوميا لساعات كثيرة- رغم كبر سنها- مع أولادها؛ لاستكمال مسيرة زوجها.. “أم أمل” اسم معروف في محافظة المنوفية، وخاصة في منطقة عمر أفندي بمدينة شبين الكوم، وتعد أقدم بائعة فول وطعمية في شبين الكوم.

تقف ممسكة في يدها أوراقا لتقوم بتعبئة الطعمية للزبائن الذين حفظوا مكانها منذ عشرات السنين، فهي تستقبل زبائنها بابتسامة عريضة، وكلمات بسيطة.

وقالت أم أمل، إنها تزوجت في عمر صغيرة، ولديها 13 ابنا وابنة، وتعمل منذ صغرها مع زوجها، حيث كان لديهم مطعما صغيرا كما هو، وكانت تقوم بعمل كل شيء يدويا من الفول والطعمية، وتساعد زوجها أولا بأولا لتربية أبنائها، حتى وصل عمرها بالمهنة 60 عاما من الكفاح.

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وأضافت أنها استطاعت أن تعلم أبناءها، ويساعدها ابنها الأكبر في المحل الذي يعمل ليل نهار دون إجازة، إلا في المناسبات، حيث يعملون يوميا حتى الحادية عشرة مساء، وسط إقبال كبير من المواطنين.

وأوضحت أم أمل، أن الرئيس السادات وزوجته جيهان السادات، اعتادا الأكل من عندها، عندما كانا يأتيان إلى المنوفية، حيث كانا ينتظران على أول الشارع، ويرسلون سائقهما للشراء منها.

وأشارت إلى أن الرئيس السابق مبارك أيضا، أكل من عندها عند نزوله إلى المنوفية، مؤكدة أن زبائنها يحرصون على التردد عليها يوميا، بقولها: "ما زودتش الأسعار، رغم ارتفاع أسعار الخامات، يعني الناس تقدر تيجي تاخد بنفس السعر القديم".

وأكدت أم أمل، أن أبناءها فخورون بمهنتها، ويساعدونها دائما في عملها، ومنهم من يقف معها في المحل، مشيرة إلى أن زوجها توفي منذ سنوات، ولكنها مستمرة في استكمال مسيرته، وتتمنى أن يكون لها فروعا كثيرة.

https://fb.watch/mTqeDrElRk/?mibextid=Nif5oz

 

أم أمل اقدم بائعة فول وطعمية في المنوفية
أم أمل اقدم بائعة فول وطعمية في المنوفية
أم أمل اقدم بائعة فول وطعمية في المنوفية
أم أمل اقدم بائعة فول وطعمية في المنوفية
أم أمل اقدم بائعة فول وطعمية في المنوفية
أم أمل اقدم بائعة فول وطعمية في المنوفية
أم أمل اقدم بائعة فول وطعمية في المنوفية
أم أمل اقدم بائعة فول وطعمية في المنوفية
أم أمل اقدم بائعة فول وطعمية في المنوفية
أم أمل اقدم بائعة فول وطعمية في المنوفية
الرئيس السادات الفول والطعمية جيهان السادات محافظة المنوفية مدينة شبين الكوم

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