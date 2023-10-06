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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلوى عثمان: انتصارات أكتوبر إعجاز والاحتفاء بها مهم للأجيال الجديدة

الفنانة سلوى عثمان
الفنانة سلوى عثمان

قالت الفنانة سلوى عثمان، إن انتصار السادس من أكتوبر فخر لمصر وللعرب، وأثبتت أن الجيش المصري قادر على حماية بلده وشعبه، وما حدث أنذاك كان إعجازا. 

وأشارت الفنانة سلوى عثمان في تصريحات خاصة بموقع صدى البلد، إلى أن الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر كل عام مهمة، للأجيال الجديدة التي لم تعاصر الحدث، لكي تعرف الحقيقة وتفخر ببلدها وجيشها. 

 

وأوضحت أن مصر لديها سد يحيمها، وهو جيشها العظيم، واصفة ما حدث بأنه كان قادرا على دحض ما كان يحاول العدو تصديره بأنها لا يقهر، ولا يهزم لكن الجيش المصري قضى على هذه الأسطورة. 

 

طرحت المطربة لطيفة أغنية جديدة إهداء لمصر في احتفالات اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، ومرور 50 عاما على ذكرى النصر العظيم، والأغنية تحمل اسم "مصر هي مصر" ومن كلمات محمود سليمان، وألحان عزيز الشافعي، وسجلتها خلال الساعات القليلة الماضية.

وأعربت لطيفة على سعادتها بالغناء لمصر، خاصة في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، والتي يفخر بها كل مواطن عربي لما لها من أثر بالغ في نفوس المصريين والعرب، وأكدت أنها استمرت لساعات طويلة في الاستديو من أجل تسجيل الأغنية، وإذاعتها بالتزامن مع الذكرى الخمسين لاحتفالات أكتوبر.

سلوي عثمان الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر احتفالات اليوبيل الفنانة سلوى عثمان المطربة لطيفة السادس من اكتوبر

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