حدث ليلا | الجالية المصرية بالخارج تؤيد السيسي .. تفاصيل جديدة بشأن صحة هاني الناظر .. كواليس قطع علاقة الأهلي وبيراميدز

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عرضت قناة Cbc Extra الفضائية تقريرا يكشف تأييد أبناء الجاليات المصرية في الخارج لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

قال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل أن بيان البرلمان الأوروبى بشأن الانتخابات الرئاسية المصرية بيان مضلل وكاذب.

أكد وائل نجم، المحامي بالنقض وسكرتير مفوضية الأمم المتحدة، أن ملف حقوق الإنسان والحريات قد شهد تطورًا ملموسًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه تم العفو عن العديد من السجناء في مصر، مع الشرط أن لا تكون أيديهم ملطخة بالدماء.

عبر عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، عن رفضه لبيان البرلمان الأوروبي المتعلق بالانتخابات الرئاسية في مصر، واعتبره محاولة لتشويه صورة العملية الانتخابية في مصر.

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان: دعوات لا تنقطع لـ هاني الناظر.. أشهر الأطباء تفاعلا على السوشيال ميديا تهاجمه الخلايا السرطانية .

اعلنت وزارة الداخلية عن مد فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة ( كلنا واحد) إعتباراً من يوم 7/10/2023 ولمدة شهر للإستمرار فى توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 % ،

حلتّ الفنانة غادة عبد الرازق، وابنتها روتانا وحفيدتيها، ضيوفا، ببرنامج معكم منى الشاذلي، على قناة ON ، برفقة ابنتها وحفيدتيها.

كشف الناقد محمود المخبزي عن قرار مجلس إدارة الأهلي بشان ضم لاعبين من بيراميدز خلال الفترة المقبلة. واكد المخبزي قي تصريحات عبر برنامج اللعيب أن الاهلي قرر قطع علاقته بـ بيراميدز وأن يقتصر الأمر على التفاوض مع لاعبين انتهي عقدهم مع الفريق مشددا أن أسامة جلال نجم بيراميدز سيقوم بتجديد عقده مع الفريق قريبا

وجه حسام عاشور نجم وقائد الأهلي السابق رسالة اعتذار لـ محمود الخطيب رئيس النادي . واكد حسام عاشور في تصريحات تليفزيونيه أن الاهلي هو بيته حيث أنه قضي وقت أطول في الاهلي من بيته مشددا أنه كان يتمني أن ينهي مسيرته في الأهلي.

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه سيقبل دورًا قصير المدى كرئيس لمجلس النواب ليكون بمثابة “موحد” للحزب الجمهوري حتى يتوصل المشرعون إلى قرار بشأن من يجب أن يتولى هذا المنصب.

أوضح متحدث شرطة المنطقة الشرقية في السعودية أن الفيديو المتداول لاعتداء شخص على آخر بالضرب في محطة بنزين، تبين أنه وقع منذ شهرين وأن المعتدى عليه لم يتقدم ببلاغ إلى الجهات الأمنية.

ندّدت وزارة الخارجية التركية، الخميس، بقرار للبرلمان الأوروبي يدعو إلى فرض عقوبات على أذربيجان و يدين تورطها في النزاع في ناجورني كاراباخ، معتبرة إياه شعبويا وعنصريا ومعاديا للإسلام .

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا مساء أمس الخميس نددت من خلاله بممارسات إسرائيل الاستفزازية في المسجد الأقصى.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، عن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة يومي الجمعة والسبت، بمناسبة عيد بهجة التوراة (سيمحات توراه) اليهودي.