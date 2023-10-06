ملحمة خالدة.. قادة الكويت يهنئون السيسي بالذكرى الـ 50 لانتصارات حرب أكتوبر

بعث أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الجمعة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، استذكر الشيخ نواف بالفخر البطولات التي سطرتها القوات المسلحة المصرية واستبسالها وما قدمته من شهداء أبرار لتحرير الأراضي المصرية.

وأعرب في الوقت ذاته عن الاعتزاز الكبير بامتزاج الدماء الكويتية والمصرية معا خلال هذه الملحمة الخالدة التي جسدت عمق الروابط الأخوية الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة.

كما أعرب عن تمنياته للرئيس السيسي بموفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل الرفعة والازدهار.

وبدوره، بعث ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضمنها خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر.

وأشاد الشيخ مشعل بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة، ومتمنيا للرئيس السيسي دوام الصحة والعافية وللبلد الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.