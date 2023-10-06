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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تراجع مستواه.. مدرب فرنسا: مبابي غير سعيد

مبابي
مبابي

علق ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا على تراجع مستوى كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، خلال الفترة الماضية.


وتجرع مبابي رفقة باريس سان جيرمان خسارة قاسية أمام نيوكاسل بأربعة أهداف مقابل هدف، الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وقال ديشامب في مؤتمر صحفي:" مبابي ليس في أفضل حالاته، تماما مثل نتائج ناديه، من الواضح، رغم كل الامكانيات الحقيقية التي يملكها، فإن هذا التراجع يؤثر على الفريق.


وأضاف:" هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يمر فيها مبابي بفترات تراجع، ربما لم يستعد للموسم الحالي بشكل جيد".


واختتم:" رغم ذلك لست قلقا على مبابي، أعرفه جيدا، لا  يمكن أن يكون سعيدا في الوقت الحالي، إنه يريد أن يفعل ما هو أفضل".

فرنسا مبابي كيليان مبابي ديشامب باريس سان جيرمان ديديه ديشامب

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