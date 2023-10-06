عضو قيم الشيوخ: مصر ذات سيادة مستقلة لا تقبل التدخل في شأنها الداخلى

قال النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب مستقبل وطن إن بيان البرلمان الأوروبي الذي ينتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بيان مغلوط ملئ بالإدعاءات الكاذبة والشائعات التي لا أساس لها من الصحة.

وأعرب عضو مجلس الشيوخ عن رفضه لهذا البيان، وقال غير مقبول أي محاولات للمساس بالشأن الداخلي المصري، مشيرا إلى أن هذه المحاولات لها أغراض خبيثة ومشبوهة، تستهدف زعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية.

وأشار عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، إلى أن هذه الإدعاءات المليئة بالمغالطات الغرض منها الإساءة لمصر وقيادتها وللشعب المصري الذي يصطف ويقف خلف الدولة المصرية ضد أية محاولات للنيل منها، لافتات إلى أن البرلمان الأوروبي دائما ما يسعى من خلال ملف حقوق الإنسان إلصاق التهم بمصر لتشويه صورتها الدولية.

وأوضح القيادي في حزب مستقبل وطن أن هناك دائما ما يسعى الى اختيار المناسبات والتوقيتات المهمة ويحاول فيها استهداف الدولة المصرية بأكاذيبه واتهاماته الباطلة، حيث تهل أجواء الانتخابات الرئاسية، والتي ظهر مدى استعداد الشعب المصري لها على مدار الأيام القليلة الماضية، ليسطر مرحلة جديدة في تاريخه وطريقه نحو بناء الجمهورية الجديدة .

واختتم قائلا: مصر دولة ذات سيادة مستقلة، لم ولن تقبل أية تدخلات خارجية من أي جهة أو دولة كانت، وسيظل الشعب المصري شعب حر لا تملى عليه أية إملاءات، وستمضي في طريقها نحو التنمية دون الالتفات لتلك التقارير المشبوهة.