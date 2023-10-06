بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة من مسجد السيد البدوي بطنطا

ينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة اليوم، من خلال بث مباشر لخطبة الجمعة من مسجد السيد أحمد البدوي، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، حيث يحتفل مريدي وأتباع الطرق الصوفية هذه الأيام بمولد السيد البدوي.

خطبة الجمعة

ويلقي خطبة الجمعة اليوم، الدكتور نوح العيسوي، من علماء وزارة الأوقاف، بينما يتلو قرآن الجمعة، الشيخ محمد أحمد بسيوني، في شعائر الصلاة التي ينقلها التليفزيون المصري على الهواء مباشرة.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، الموافق 6 أكتوبر 2023، لتكون تحت عنوان: «فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم» في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

موضوع خطبة الجمعة

ونشرت وزارة الأوقاف، نص خطبة الجمعة اليوم والتي ستكون تحت عنوان «فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم» تسهيلا على الأئمة في إعداد وتحضير الخطبة.

وجاء نص خطبة الجمعة كالآتي:

«فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم»: الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: {والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم}، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فإن الشهادة منزلة عظيمة ودرجة عالية، وهي أسمى غايات النبلاء، وأعظم أمنيات الشرفاء، حين يبذل الشهيد روحه الزكية فداء لدينه وأهله ووطنه، لذلك كان نبينا (صلى الله عليه وسلم) يتمنى الشهادة مرات ومرات، حيث يقول (صلوات ربي وسلامه عليه): (والذي نفسي بيده، وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل)، ويقول (عليه الصلاة والسلام): (ما أحد يدخل الجنة يجب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات؛ لما يرى من الكرامة).