150 جنيه.. بشري سارة لأصحاب المعاشات بنقابة المهندسين| تفاصيل

تسعي الدولة إلي تقديم كافة سبل الدعم للمواطنين من خلال زيادة المعاشات وذلك فى إطار الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع وعليه تم زيادة المعاشات بمبلغ 150 جنيهًا، اعتبارًا من يوليو 2023 على أن يجرى الصرف بأثر رجعي للمهندسين.

زيادة معاشات المهندسين

ومن المقرر أن يتم صرف زيادة معاشات المهندسين بأثر رجعي بداية من شهر يوليو 2023، حيث زادت المعاشات بواقع 150 جنيها شهريا.

لم تكن زيادة المعاشات للمهندسين فقط فقد سبق وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي تعين المواطنين على ظروف المعيشة وإصدار القرارات التي تصب فى صالح المواطن.



منحة استثنائية بأثر رجعي 600 جنيها

وكان من بين تلك القرارات توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤسسات المعنية بالدولة، بمضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه.



ومن المقرر صرف العلاوات الاستثنائية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتبارًا من شهر نوفمبر بأثر رجعي عن شهر أكتوبر، وهى بقيمة 300 جنيه، حيث أنه هذه الزيادة يستفيد منها 11 مليون صاحب معاش وفق ما أكده اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فى تصريحات متلفزة.

كما وجه الرئيس أيضا، بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتكون 600 جنية، بدلا من 300 جنية، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

جاءت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما يلي

- رفع حد الاعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف إلى 45 ألف جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري الدولي والهيئات الاقتصادية لقطاع الأعمال العام.

- سرعة تطبيق بدل التكنولوجيا للصحفيين المقدين بالنقابة والمخصصات ذات الشأن بالموازنة العامة.

- قيام البنك الزراعي المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

زيادة معاشات شهر أبريل 2023

وكان قد سبق وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي تطبيق زيادة المعاشات بنسبة 15% لـ شهر أبريل ومايو ويونيو 2023، تصرف للمستحقين 170 جنيها كحد أدنى، و1635 جنيها كحد أقصى.