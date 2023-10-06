مجموعة سهلة لـ الزمالك وقوية لـ فيوتشر بالكونفدرالية الإفريقية

أقيمت اليوم الجمعة، الموافق 6-10-2023، قرعة كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية الإفريقية)، في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، بتواجد الزمالك ومودرن فيوتشر من مصر.

وكان الزمالك قد تأهل إلى دور مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية على حساب أرتا سولار الجيبوتي.

وتأهل نادي مودرن فيوتشر إلى دور مجموعات بالكونفدرالية الإفريقية، على حساب سينجيدا التنزاني.

وجاءت مجموعات الكونفدرالية الإفريقية كالتالي:



المجموعة الأولى:

سوبر سبورت الجنوب إفريقي - الهلال الليبي - مودرن فيوتشر - اتحاد العاصمة الجزئري

المجموعة الثانية:

الإفريقي التونسي - سوار الغيني- أبو سليم الليبي - الزمالك

المجموعة الثالثة:

دريمز الغاني - لوبيتو الأنجولي - ريفيرز يونايتد النيجيري

المجموعة الرابعة:

نهضة بركان المغربي - ديابل نوار الكونغولي - سكوكوني يونايتد الجنوب إفريقي- الملعب المالي