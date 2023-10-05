الاتحاد الأفريقي يوافق على بقاء قوات حفظ السلام في الصومال.. بشرط

أصدر الاتحاد الأفريقي، بيانا اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023 بشأن طلب الصومال تمديد عمل قوات حفظ السلام "أتميس" لمدة تسعين يوما.

ووافق الاتحاد الأفريقي على طلب الصومال بتأجيل الانسحاب المقرر لمدة 3000 جندي من قوات حفظ السلام من الدولة الواقعة في القرن الأفريقي التي مزقتها الحرب، بحسب ما أورده موقع "صوماليا جارديان".

وفي بيان له، طالب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الحكومة الصومالية بتغطية "التكاليف المالية للتمديد المطلوب" من خلال تعبئة الموارد المحلية وإشراك شركائها الدوليين.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي رفض في نهاية سبتمبر الماضي، طلب الصومال بتأجيل انسحاب 3000 جندي من قوات حفظ السلام، بعد أيام من طلب الحكومة الصومالية من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة وقف انسحاب القوات.

وبعد يومين من رفض الاتحاد الأفريقي، أصدرت الدول الخمس المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال "أتميس" بيانا، أيدت فيه بقوة طلب الحكومة الصومالية، تأجيل سحب 3000 جندي من قوات حفظ السلام لمدة ثلاثة أشهر.

وبعثت الدول الخمس رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أوردت فيها "الانتكاسات الأخيرة" في الهجوم العسكري ضد مقاتلي حركة الشباب الإرهابية في منطقة جالجادود، بما في ذلك هجوم في منطقة أوسوين.

وفي السياق نفسه، حذر الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، الاتحاد الأفريقي من تكرار تجربة أفغانستان في الصومال.

وأكد الرئيس الجيبوتي في حوار لتلفزيون TRT أمس الأول الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 أن "تكرار أفغانستان" محتمل في الصومال بعد انسحاب قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.

وأشار "جيله" إلى أن عناصر حركة الشباب الإرهابية المنتشرة في الصومال، ستقلد حركة طالبان في أفغانستان، في محاولة للسيطرة على الصومال بعد انسحاب قوات حفظ السلام.

وقال الرئيس الجيبوتي إن الأشهر المقبلة حاسمة، وسنشهد تكرارا لما حدث في أفغانستان حيث انسحبت القوات الأمريكية من البلاد دون استعداد.

ودعا إلى تعليق الانسحاب المقرر لـ 3000 جندي من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي لمدة 3 أشهر على الأقل لتجنب احتمال انهيار الهجوم العسكري ضد حركة الشباب.