جامعة حلوان في أسبوع | رفع علم مصر أول أيام السنة الدراسية لتعزيز روح الانتماء

رئيس جامعة حلوان:

يشدد على ضرورة استمرار العمل والإسهام لتحقيق تقدم الجامعة

نسعى لتعميق الشراكات والشهادات المشتركة وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس

10 علماء من جامعة حلوان ضمن أفضل 2% من الباحثين عالميا لعام 2023

شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع المنقضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـ أخبارها، سواء على مستوى الطلاب، أو أعضاء هيئة التدريس.

ويستعرض موقع صدى البلد، أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع.

واحتفلت جامعة حلوان ببدء العام الجامعي الجديد بجامعة حلوان، قدم الدكتور السيد قنديل، التهنئة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمناسبة بداية العام الجامعي الجديد ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وعبر عن تمنياته بالتوفيق للجميع، مؤكداً على ضرورة توفير جميع الاحتياجات اللوجستية الضرورية لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة، بما في ذلك جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، وقد أكد أيضًا على أهمية اتباع كافة معايير السلامة والأمان لتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

وشدد رئيس جامعة حلوان على ضرورة استمرار العمل والإسهام لتحقيق تقدم الجامعة، مشيدًا بالإنجازات التي حققتها الجامعة، وأشاد بالكفاءات المتميزة لعقول الجامعة، سواء داخل مصر أو خارجها، والتي ساهمت في تعزيز مكانتها، حيث تحتضن الجامعة علماء وكوادر متميزة قد ساهموا وما زالوا يساهمون في خدمة وتنمية وطنهم.

واشار الدكتور قنديل إلى أن جامعة حلوان تبذل قصارى جهدها لتخريج طالب مميز فى تخصصات نادرة حتى ينافس بقوة فى سوق العمل المحلى والدولى، بالإضافة إلى تحفيز الطلاب على المشاركة فى العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية والمجتمعية والعلمية.

ووجه رئيس جامعة حلوان بضرورة إعلان الجداول الدراسية على المواقع والصفحات الإلكترونية للكليات حتى يتمكن الطلاب من متابعتها، ولضمان انتظام الدراسة بكافة الكليات لتحقيق عملية تعليمية منتظمة ومستقرة لبدء الدراسة بالعام الجديد.

وأشار الدكتور السيد قنديل، إلى تنظيم كليات الجامعة لأسبوع تعريفي للطلاب المستجدين بأنشطة الجامعة والخدمات التي تقدمها للطلاب ومراكز الخدمات بالكليات وكيفية الحصول عليها، وذلك بمساعدة الطلاب القدامى لزملائهم الجدد.

كما حث الطلاب على ضرورة اتخاذ الجد والاجتهاد طريقاً ومنهجاً ونبراساً لهم لتحقيق تقدم المجتمع ووطنا مصر، وأن يضعوا نصب أعينهم اتخاذ المتميزين من القادة والعلماء وأبناء الجامعة المتميزين قدوة ومثل لهم فى العمل والعطاء المخلص.

وفى السياق ذاته فقد استهل الدكتور حسام رفاعي كلمته أن الاحتفال ببدء العام الجامعى في الجامعة انطلق بمراسم رفع علم الكليات ورفع علم الجامعة، ثم رفع علم مصر وهذا التقليد تحرص الجامعة على تنظيمه سنويا بهدف تعزيز روح الانتماء والمواطنة لدى أفراد المجتمع الجامعي بشكل عام ولدى طلاب الجامعة بشكل خاص.

موضحا ان جامعة حلوان تشهد عملية تجديد وتطوير فى جميع الجوانب.

وقد وجه نائب رئيس الجامعة الدعوة لكافة طلاب الجامعة للمشاركة في الأنشطة الطلابية لدورها في تعزيز شخصيتهم ومساعدتهم في التعبير عن مواهبهم المختلفة وهو الأمر الذي دأبت إدارة الجامعة عليه من خلال دعم الانشطة الطلابية وتنوع مجالاتها، فضلا عن كون جامعة حلوان لديها استراتيجية للأنشطة الطلابية، كون النشاط الطلابى يبني شخصية الطالب.

مستكملا كلمته أن العام الماضى شهد تطورًا ملحوظ فى الانشطة الطلابية واختتمت بالنجاح الكبير لأسبوع شباب الجامعات، مؤكدا أن العام الجامعى الحالى يشهد ازدهار فى جميع الأنشطة الطلابية متمنيا عام دراسي موفق للجميع .

ومع منتصف الأسبوع استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان السفير أوكا هيروشي سفير دولة اليابان في جمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة سبل التعاون بين جامعة حلوان ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي اليابانية.

أشار رئيس جامعة حلوان في مستهل ترحيبه بالسفير الياباني إلي قوة العلاقات المصرية اليابانية على جميع المستويات ووجود روابط كثيرة مشتركة فعلى صعيد الحضارة، نجد أن الحضارة المصرية واليابانية من أقدم الحضارات، وكذلك هناك قاسم مشترك فى التقاليد ما يساعد علي تعظيم التعاون بين الدولتين.

وأوضح الدكتور قنديل إلي وجود عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من خريجي الجامعات اليابانية، ونسعى لتعميق الشراكات والشهادات المشتركة وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

كما قام رئيس جامعة حلوان بإعطاء نبذة تعريفية عن الجامعة بأنها بدأت كجامعة تكنولوجية وفنية ذات تخصصات متفردة وتتميز بوجود تخصصات فريدة فى مصر والوطن العربي، مبينا أن استراتيجية الجامعة تتجه نحو الشراكات الدولية وإعادة هيكلة كل البرامج التعليمية بما يتماشى مع متطلبات العصر الراهن.

وأشار السفير أوكا هيروشي إلي وجود سبل عديدة لتفعيل التعاون بين جامعات حلوان والمؤسسات التعليمية والبحثية في اليابان مبديا رغبته في معاونة جامعة حلوان في إدخال برنامج لتعليم اللغة اليابانية ضمن برامج الجامعة الدراسية والتدريبية.

وأشار الدكتور سامح سرور إلي بدء التعاون بين جامعة حلوان وثلاث جامعات يابانية وهي كيوشو وكوماموتو ونجازاكي من خلال مشروع مشترك بين كليات الصيدلة في هذه الجامعات وكلية الصيدلة بجامعة حلوان في مجال النباتات الطبية وبمشاركة من المركز القومي للبحوث والجامعة المصرية اليابانية.

وعلى هامش اللقاء تم عمل جولة لبعض المنشأت في الجامعة.

ومع نهاية الأسبوع، تصدر عشرة علماء من جامعة حلوان قائمة أفضل 2% من الباحثين عالميا لعام 2023

أعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن فخرة بكل ما تشهده الجامعة من تقدم في البحث العلمي، مقدما التهنئة للعلماء العشرة الذين تصدروا التصنيفات العالمية.

وأكد قنديل أن هذا الترتيب يعكس جهودهم الجادة في دعم البحث العلمي وتوفير كل الإمكانيات الضرورية، مشيدا بدورهم في تعزيز البحث العلمي، وإثراء العملية التعليمية ورفع مكانة جامعة حلوان على المستويات الإقليمية والدولية.

اختارت جامعة ستانفورد الأمريكية 10 علماء من جامعة حلوان ضمن أفضل 2% من الباحثين عالميا لعام 2023. وقد تم اختيار هؤلاء العلماء استنادًا إلى معدلات الاستشهادات المرجعية، وهم الدكتور جلال حمزة الجميعى، الدكتور محمد عبد المنعم دخيل، الدكتور أحمد عصمت عبد المنعم، الدكتور محمد عبد العزيز، الدكتور أشرف درويش، الدكتور أحمد برهوم، الدكتورة حنان بسيوني، وهم علماء بكلية العلوم، وايضا الدكتور أشرف ميمى، بكلية التكنولوجيا والتعليم، الدكتور مصطفى عيسى، الدكتورة فاطمة عبد اللطيف، بكلية الهندسة.

ويعتبر ظهور بعض علماء الجامعة في هذا التقرير الدولي يعتبر إنجازا ملحوظا للباحثين بالجامعة، وتم الاختيار وفقا لجودة المخرجات البحثية، التى تعتمد على قاعدة البيانات سكوبس لدار النشر العالمية السفير وقد تم نشر نتائجها في مجلة PLOS Biology مؤخرًا وتم تصنيفها إلى 22 مجالا علميا و176 مجالا فرعيا.

وبدوره أكد الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن ظهور العلماء من الجامعة في التقرير الدولي يعكس الجهود الجادة التي تبذلها جامعة حلوان في تعزيز البحث العلمي وزيادة عدد الأبحاث المنشورة دوليا.