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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. رئيس الوزراء يتفقد مصابي الهجوم الإرهابي على الكلية الحربية

سوريا - علم
سوريا - علم

تفقد رئيس الحكومة السورية المهندس حسين عرنوس اليوم جرحى الاعتداء الإرهابي الذي استهدف أمس حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص، وذلك في كل من مستشفي  العسكري والوليد والجامعة وكرم اللوز والزهرة بمدينة حمص.

ووفق البيان الصار عن رئاسة الحكومة السورية؛ فقد اطمأن رئيس مجلس الوزراء يرافقه وزيرا الدفاع العماد علي محمود عباس والصحة الدكتور حسن الغباش على وضع المصابين جراء العدوان الغاشم والخدمات الطبية والصحية المقدمة لهم والمتابعة اللحظية لوضعهم من قبل الجهاز الطبي والتمريضي.

وشدد المهندس عرنوس على المتابعة المستمرة لوضع المصابين وتأمين كل ما يحتاجونه، مشيراً إلى الاهتمام الكبير من قبل الكوادر الطبية في تقديم الإسعافات السريعة في جميع المشافي التي تم نقلهم اليها وتقديم كل المستلزمات الطبية والصحية اللازمة؛ معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين والرحمة على أرواح الشهداء.

جانب من الزيارة 

واستمع رئيس مجلس الوزراء من الكادر الطبي في المشافي التي شملتها الجولة عن واقع وحالات المصابين والعلاج الذي يتلقونه حتى الآن.. حيث شدد المهندس عرنوس على رفع جاهزية المشافي إلى طاقتها القصوى وتقديم كل الإمكانات والخدمات للمصابين.

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