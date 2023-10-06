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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء اليمني يهنئ مدبولي بالذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر

مصر واليمن
مصر واليمن

أفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي تلقي برقية تهنئة من  رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك،  بمناسبة الذكرى الـ 50  للانتصارات المجيدة في حرب السادس من أكتوبر 1973م.

كما عبر الدكتور معين عبدالملك، في برقيته، عن اعتزازه والشعب اليمني بالملحمة الخالدة التي سطرتها القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر والتي غيرت مسار التاريخ، مستذكرا بإجلال تضحيات الجيش المصري الباسل وبطولاته التي سجلها آنذاك وحقق بها الانتصار العظيم لمصر والأمة العربية، والتي ستظل خالدة في التاريخ ومبعث فخر واعتزاز لكل الأمة العربية.

كما اثني  رئيس الوزراء اليمني على مواقف مصر مع اليمن ودورها المشهود والتاريخي في إنجاح ثورتي اليمن 26 سبتمبر 1962 و 14 أكتوبر 1963م، ومشاركتها حالياً في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

 وأكد أن تلك المواقف عمقت بالدم والمصير والمشترك، منوها بعمق ومتانة العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين والشعبين والحرص المستمر على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. 

 

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