قسد تعترف بإنهاء حياة 5 جنود أتراك في سوريا



أفادت قوات سوريا الديمقراطية “ قسد” بأنها قتلت 5 جنود أتراك في سوريا ردا على القصف التركي بحسب ما ذكرت سكاي نيوز.

وكانت صحيفة الوطن السورية نقلت عن مصدر في الشركة العامة لكهرباء محافظة الحسكة قوله ان مسيرات تركية استهدفت محطتي تحويل كهرباء بلدة عامودا 66/20 ك. ف ومحطة تحويل كهرباء مدينة القامشلي الشمالية 66/20 ك. ف.

وأشار المصدر بحسب الصحيفة ذاتها أن الاستهداف التركي أدى إلى خروج المحطتين المذكورتين عن الخدمة.

وأوضح المصدر ان محطة آبار مياه علوك بريف مدينة رأس العين هي الاخري توققت عن العمل، نتيجة استهداف محطة كهرباء بلدة عامودا، والتي يتم من خلالها تغذية محطة الدرباسية وآبار محطة مياه علوك بالتيار الكهربائي.